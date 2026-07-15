Свириденко и Шмыгаль получили ордена князя Ярослава Мудрого V степени — указ Президента
Президент Украины Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами Украины по случаю Дня Украинской Государственности.
Соответствующий указ №604/2026 предусматривает награждение орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Награды получили:
Юлия Свириденко — Премьер-министр Украины в 2025–2026 годах;
Денис Шмыгаль — Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины.
Как отмечается в указе, награды присвоены за «значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное исполнение профессионального долга».
Также награды получили и другие выдающиеся украинцы.
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