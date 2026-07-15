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Свириденко и Шмыгаль получили ордена князя Ярослава Мудрого V степени — указ Президента

11:22, 15 июля 2026
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Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами Украины по случаю Дня Украинской Государственности.
Свириденко и Шмыгаль получили ордена князя Ярослава Мудрого V степени — указ Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами Украины по случаю Дня Украинской Государственности.

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Соответствующий указ №604/2026 предусматривает награждение орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Награды получили:

Юлия Свириденко — Премьер-министр Украины в 2025–2026 годах;

Денис Шмыгаль — Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины.

Как отмечается в указе, награды присвоены за «значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное исполнение профессионального долга».

Также награды получили и другие выдающиеся украинцы.

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указ

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