Свириденко и Шмыгаль получили ордена князя Ярослава Мудрого V степени — указ Президента

Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами Украины по случаю Дня Украинской Государственности.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил ряд граждан государственными наградами Украины по случаю Дня Украинской Государственности.

Соответствующий указ №604/2026 предусматривает награждение орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Награды получили:

Юлия Свириденко — Премьер-министр Украины в 2025–2026 годах;

Денис Шмыгаль — Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины.

Как отмечается в указе, награды присвоены за «значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное исполнение профессионального долга».

Также награды получили и другие выдающиеся украинцы.

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