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ВСП уволил судью Юрия Драча из Житомира после отказа от освидетельствования на состояние опьянения за рулем Tesla

07:00, 15 июля 2026
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Инцидент произошел на автомобильной дороге Житомир – Черновцы, когда патрульная полиция остановила автомобиль Tesla Model S под управлением судьи из-за зафиксированных нарушений ПДД.
ВСП уволил судью Юрия Драча из Житомира после отказа от освидетельствования на состояние опьянения за рулем Tesla
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Основанием для увольнения стало решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 4 марта 2026 года, которым судья был привлечен к дисциплинарной ответственности и к нему было применено самое строгое дисциплинарное взыскание — представление об увольнении судьи с должности.

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Обстоятельства дела

Инцидент произошел на автомобильной дороге Житомир – Черновцы. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Tesla Model S под управлением судьи Драча из-за зафиксированных нарушений правил дорожного движения. После общения с водителем полицейские выявили явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений и речи, а также неадекватное поведение.

В отношении Юрия Драча был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Судье было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения как на месте остановки с помощью сертифицированного газоанализатора, так и в учреждении здравоохранения. Драч отказался от обоих вариантов освидетельствования.

Позиция Дисциплинарной палаты

Дисциплинарная палата пришла к выводу, что отказ судьи от прохождения освидетельствования носил сознательный и демонстративный характер. Такое поведение было расценено не как реализация процессуальных прав, а как пренебрежение законом и очевидная попытка избежать ответственности за правонарушение, представляющее повышенную общественную опасность.

«Поведение судьи Драча во время остановки сотрудниками патрульной полиции и его последующие действия несовместимы с высоким статусом носителя судебной власти», — говорится в решении.

Палата подчеркнула, что судья действовал не с целью неукоснительного соблюдения требований закона, а с очевидным намерением избежать юридической ответственности.

Решение Высшего совета правосудия

14 июля 2026 года ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и единогласно принял решение об увольнении Юрия Драча с должности судьи Королевского районного суда города Житомира.

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судья ПДД Житомир увольнение патрульная полиция ВСП

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ВСП уволил судью Юрия Драча из Житомира после отказа от освидетельствования на состояние опьянения за рулем Tesla

Инцидент произошел на автомобильной дороге Житомир – Черновцы, когда патрульная полиция остановила автомобиль Tesla Model S под управлением судьи из-за зафиксированных нарушений ПДД.

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