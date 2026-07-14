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ГМС обратилась к иностранцам и лицам без гражданства: что нужно сделать до 4 августа

23:30, 14 июля 2026
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Иностранцам назвали крайний срок обмена видов на жительство.
ГМС обратилась к иностранцам и лицам без гражданства: что нужно сделать до 4 августа
Фото: dmsu.gov.ua
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Государственная миграционная служба Украины напомнила, что иностранцы и лица без гражданства, документированные видами на временное проживание, срок обмена которых наступил после 24 февраля 2022 года, обязаны в установленном законодательством порядке подать документы для обмена таких видов на жительство до 4 августа 2026 года.

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«Иностранцы и лица без гражданства (в том числе граждане Российской Федерации), документированные видами на временное проживание, срок обмена которых еще не наступил, могут обратиться за таким обменом не позднее последнего дня срока действия вида на временное проживание при наличии предусмотренных законодательством оснований», — заявили в ГМС. 

Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 5 февраля 2026 года № 141 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 2022 г. № 1202».

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Госмиграционная служба

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