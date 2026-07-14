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Как вернуть товары или автомобиль со склада таможни: порядок действий и необходимые документы

22:00, 14 июля 2026
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Порядок возврата товаров и транспортных средств со складов таможни зависит от обстоятельств их хранения и наличия необходимых документов.
Как вернуть товары или автомобиль со склада таможни: порядок действий и необходимые документы
Фото: Закарпатская таможня
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Имущество, которое хранится на складах таможенных органов, может быть возвращено владельцу или другому уполномоченному лицу после подачи соответствующего заявления и подтверждения права на его получение.

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Порядок возврата товаров и транспортных средств со складов таможни зависит от обстоятельств их хранения и наличия необходимых документов.

Кто может получить имущество

Обратиться за получением товаров или транспортных средств могут:

  • владелец или держатель имущества;
  • уполномоченный представитель владельца;
  • лицо, к которому перешло право собственности или право владения имуществом.

Какие документы необходимо подать

Для получения имущества необходимо подготовить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документы, подтверждающие полномочия представителя (если обращается не владелец).

В зависимости от ситуации таможня может потребовать дополнительные документы, в частности:

  • копию постановления по делу о нарушении таможенных правил о возврате товаров, если они были изъяты таможней;
  • второй экземпляр квитанции МД-1, если товары были размещены на складе с оформлением такого документа;
  • таможенную декларацию или другие документы о завершении таможенного оформления;
  • документы об уплате штрафа;
  • акт приобретения товара на электронном аукционе, если имущество было приобретено через таможенный аукцион или редукцион.

При необходимости таможня может запросить дополнительные сведения.

Как подать заявление на возврат имущества

В заявлении необходимо указать:

  • ФИО или наименование юридического лица;
  • почтовый адрес;
  • номер телефона;
  • электронный адрес (при наличии);
  • идентифицирующие признаки имущества, являющегося предметом выдачи со склада таможни;
  • желаемую дату получения.

Если товар или транспортное средство планируется вывезти за пределы Украины, в заявлении также необходимо указать пункт пропуска и ориентировочные дату и время вывоза.

Для организации выдачи имущества таможня рекомендует подавать заявление не менее чем за три рабочих дня до желаемой даты получения.

Срок рассмотрения заявления

Таможня рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней с момента его регистрации.

Во время рассмотрения проверяется:

  • имеются ли законные основания для выдачи имущества;
  • поданы ли все необходимые документы;
  • существуют ли ограничения на возврат;
  • необходимо ли завершить таможенное оформление;
  • наличие расходов, подлежащих возмещению.

После рассмотрения заявления таможня уведомляет заявителя о возможности получения имущества либо о причинах отказа, а также определяет дату, время и место выдачи.

Также заявителю сообщают о сумме расходов за хранение и необходимости выполнения дополнительных формальностей.

Что необходимо сделать перед получением имущества

Перед фактической выдачей товаров или транспортных средств необходимо:

  • оплатить расходы за хранение;
  • оплатить штраф, если он был наложен и не был уплачен ранее;
  • завершить таможенное оформление, если это необходимо.

После выполнения этих требований таможня выдает имущество заявителю.

Почему могут отказать в выдаче имущества

Наиболее распространенными причинами задержки или отказа являются:

  • неполный пакет документов;
  • ошибки в доверенности или документах представителя;
  • отсутствие надлежащим образом оформленного судебного решения или постановления;
  • незавершенное таможенное оформление;
  • неуплата штрафа или расходов за хранение;
  • отсутствие необходимой информации о вывозе товара за границу;
  • наличие судебных или иных правовых ограничений.

Сколько времени имущество может храниться на складе таможни

Товары и транспортные средства могут находиться на складах таможенных органов в течение сроков, определенных законодательством.

В большинстве случаев срок хранения составляет 90 дней.

Если товары были временно изъяты по делу о нарушении таможенных правил и суд принял решение об их возврате владельцу, срок хранения исчисляется со дня вступления решения в законную силу.

Таможня должна уведомить владельца о завершении срока хранения не позднее чем за 15 дней до его окончания.

Если владелец не обратился за имуществом в установленный срок, оно может быть передано для реализации, безвозмездной передачи, утилизации или уничтожения.

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