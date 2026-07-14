Как вернуть товары или автомобиль со склада таможни: порядок действий и необходимые документы
Имущество, которое хранится на складах таможенных органов, может быть возвращено владельцу или другому уполномоченному лицу после подачи соответствующего заявления и подтверждения права на его получение.
Порядок возврата товаров и транспортных средств со складов таможни зависит от обстоятельств их хранения и наличия необходимых документов.
Кто может получить имущество
Обратиться за получением товаров или транспортных средств могут:
- владелец или держатель имущества;
- уполномоченный представитель владельца;
- лицо, к которому перешло право собственности или право владения имуществом.
Какие документы необходимо подать
Для получения имущества необходимо подготовить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие полномочия представителя (если обращается не владелец).
В зависимости от ситуации таможня может потребовать дополнительные документы, в частности:
- копию постановления по делу о нарушении таможенных правил о возврате товаров, если они были изъяты таможней;
- второй экземпляр квитанции МД-1, если товары были размещены на складе с оформлением такого документа;
- таможенную декларацию или другие документы о завершении таможенного оформления;
- документы об уплате штрафа;
- акт приобретения товара на электронном аукционе, если имущество было приобретено через таможенный аукцион или редукцион.
При необходимости таможня может запросить дополнительные сведения.
Как подать заявление на возврат имущества
В заявлении необходимо указать:
- ФИО или наименование юридического лица;
- почтовый адрес;
- номер телефона;
- электронный адрес (при наличии);
- идентифицирующие признаки имущества, являющегося предметом выдачи со склада таможни;
- желаемую дату получения.
Если товар или транспортное средство планируется вывезти за пределы Украины, в заявлении также необходимо указать пункт пропуска и ориентировочные дату и время вывоза.
Для организации выдачи имущества таможня рекомендует подавать заявление не менее чем за три рабочих дня до желаемой даты получения.
Срок рассмотрения заявления
Таможня рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней с момента его регистрации.
Во время рассмотрения проверяется:
- имеются ли законные основания для выдачи имущества;
- поданы ли все необходимые документы;
- существуют ли ограничения на возврат;
- необходимо ли завершить таможенное оформление;
- наличие расходов, подлежащих возмещению.
После рассмотрения заявления таможня уведомляет заявителя о возможности получения имущества либо о причинах отказа, а также определяет дату, время и место выдачи.
Также заявителю сообщают о сумме расходов за хранение и необходимости выполнения дополнительных формальностей.
Что необходимо сделать перед получением имущества
Перед фактической выдачей товаров или транспортных средств необходимо:
- оплатить расходы за хранение;
- оплатить штраф, если он был наложен и не был уплачен ранее;
- завершить таможенное оформление, если это необходимо.
После выполнения этих требований таможня выдает имущество заявителю.
Почему могут отказать в выдаче имущества
Наиболее распространенными причинами задержки или отказа являются:
- неполный пакет документов;
- ошибки в доверенности или документах представителя;
- отсутствие надлежащим образом оформленного судебного решения или постановления;
- незавершенное таможенное оформление;
- неуплата штрафа или расходов за хранение;
- отсутствие необходимой информации о вывозе товара за границу;
- наличие судебных или иных правовых ограничений.
Сколько времени имущество может храниться на складе таможни
Товары и транспортные средства могут находиться на складах таможенных органов в течение сроков, определенных законодательством.
В большинстве случаев срок хранения составляет 90 дней.
Если товары были временно изъяты по делу о нарушении таможенных правил и суд принял решение об их возврате владельцу, срок хранения исчисляется со дня вступления решения в законную силу.
Таможня должна уведомить владельца о завершении срока хранения не позднее чем за 15 дней до его окончания.
Если владелец не обратился за имуществом в установленный срок, оно может быть передано для реализации, безвозмездной передачи, утилизации или уничтожения.
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