Як повернути товари або авто зі складу митниці: порядок дій та необхідні документи

Порядок повернення товарів і транспортних засобів зі складів митниці залежить від обставин їх зберігання та наявності необхідних документів.

Фото: Закарпатська митниця

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Майно, яке зберігається на складах митних органів, може бути повернуте власнику або іншій уповноваженій особі після подання відповідної заяви та підтвердження права на його отримання.

Порядок повернення товарів і транспортних засобів зі складів митниці залежить від обставин їх зберігання та наявності необхідних документів.

Хто може отримати майно

Звернутися за отриманням товарів або транспортних засобів можуть:

власник або утримувач майна;

уповноважений представник власника;

особа, до якої перейшло право власності або право володіння майном.

Які документи необхідно подати

Для отримання майна необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу;

документи, що підтверджують повноваження представника (якщо звертається не власник).

Залежно від ситуації митниця може вимагати додаткові документи, зокрема:

копію постанови у справі про порушення митних правил щодо повернення товарів, якщо вони були вилучені митницею;

другий примірник квитанції МД-1, якщо товари були розміщені на складі з оформленням такого документа;

митну декларацію або інші документи про завершення митного оформлення;

документи про сплату штрафу;

акт придбання товару на електронному аукціоні, якщо майно було придбане через митний аукціон або редукціон.

За необхідності митниця може запросити додаткові відомості.

Як подати заяву на повернення майна

У заяві необхідно зазначити:

ПІБ або назву юридичної особи;

поштову адресу;

номер телефону;

електронну адресу (за наявності);

ідентифікуючі ознаки майна, який є предметом видачі зі складу митниці;

бажану дату отримання.

Якщо товар або транспортний засіб планується вивезти за межі України, у заяві також потрібно вказати пункт пропуску та орієнтовні дату і час вивезення.

Для організації видачі майна митниця рекомендує подавати заяву щонайменше за три робочі дні до бажаної дати отримання.

Строк розгляду заяви

Митниця розглядає звернення протягом 10 робочих днів із моменту його реєстрації.

Під час розгляду перевіряється:

чи є законні підстави для видачі майна;

чи подані всі необхідні документи;

чи існують обмеження щодо повернення;

чи потрібно завершити митне оформлення;

наявність витрат, що підлягають відшкодуванню.

Після розгляду заяви митниця повідомляє заявника про можливість отримання майна або причини відмови, а також визначає дату, час і місце видачі.

Також заявнику повідомляють про суму витрат за зберігання та необхідність виконання додаткових формальностей.

Що потрібно зробити перед отриманням майна

Перед фактичною видачею товарів або транспортних засобів необхідно:

сплатити витрати за зберігання;

сплатити штраф, якщо він був накладений і не сплачений раніше;

завершити митне оформлення, якщо це необхідно.

Після виконання цих вимог митниця видає майно заявнику.

Чому можуть відмовити у видачі майна

Найпоширенішими причинами затримки або відмови є:

неповний пакет документів;

помилки у довіреності чи документах представника;

відсутність належним чином оформленого судового рішення або постанови;

незавершене митне оформлення;

несплата штрафу або витрат за зберігання;

відсутність необхідної інформації про вивезення товару за кордон;

наявність судових чи інших правових обмежень.

Скільки часу майно може зберігатися на складі митниці

Товари та транспортні засоби можуть перебувати на складах митних органів протягом строків, визначених законодавством.

У більшості випадків строк зберігання становить 90 днів.

Якщо товари були тимчасово вилучені у справі про порушення митних правил і суд ухвалив рішення про їх повернення власнику, строк зберігання обчислюється з дня набрання рішенням законної сили.

Митниця повинна повідомити власника про завершення строку зберігання не пізніше ніж за 15 днів до його закінчення.

Якщо власник не звернувся за майном у встановлений строк, воно може бути передане для реалізації, безоплатної передачі, утилізації або знищення.

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