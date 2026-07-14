Volkswagen може відмовитися від нових поколінь Jetta і Fabia через скорочення витрат

Оптимізація стосується брендів групи Core, до якої входять Volkswagen, Škoda, Cupra та Seat.

Фото: Cesar Salazar / Unsplash

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Німецький автомобільний концерн Volkswagen планує переглянути свій модельний ряд у межах масштабної програми економії. Компанія може відмовитися від розробки нових поколінь окремих моделей, зокрема Jetta та Fabia.

Як повідомляє німецьке видання Bild, оптимізація стосується брендів групи Core, до якої входять Volkswagen, Škoda, Cupra та Seat. Окрім Jetta і Fabia, під скорочення можуть потрапити моделі Raval і Taos.

У групі Progressive, до якої належить Audi, під питанням опинилися Q6 e-tron Sportback і Q5 Sportback. У спортивно-преміальному сегменті Porsche можуть відмовитися від Taycan, наступника бензинової моделі 718 та Cayenne Coupé.

«Наші автомобілі мають великий попит — проблема лише в тому, що ми заробляємо на них недостатньо. Саме тому ми повинні й надалі скорочувати витрати за всіма напрямами», — заявив генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме.

Подібну стратегію раніше обрав концерн Stellantis, який вирішив зосередити більшість майбутніх інвестицій на ключових брендах — Jeep, Ram, Peugeot, FIAT та комерційному підрозділі Pro One, тоді як інші марки отримали статус регіональних або спеціалізованих.

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