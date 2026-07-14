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Volkswagen може відмовитися від нових поколінь Jetta і Fabia через скорочення витрат

20:51, 14 липня 2026
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Оптимізація стосується брендів групи Core, до якої входять Volkswagen, Škoda, Cupra та Seat.
Volkswagen може відмовитися від нових поколінь Jetta і Fabia через скорочення витрат
Фото: Cesar Salazar / Unsplash
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Німецький автомобільний концерн Volkswagen планує переглянути свій модельний ряд у межах масштабної програми економії. Компанія може відмовитися від розробки нових поколінь окремих моделей, зокрема Jetta та Fabia.

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Як повідомляє німецьке видання Bild, оптимізація стосується брендів групи Core, до якої входять Volkswagen, Škoda, Cupra та Seat. Окрім Jetta і Fabia, під скорочення можуть потрапити моделі Raval і Taos.

У групі Progressive, до якої належить Audi, під питанням опинилися Q6 e-tron Sportback і Q5 Sportback. У спортивно-преміальному сегменті Porsche можуть відмовитися від Taycan, наступника бензинової моделі 718 та Cayenne Coupé.

«Наші автомобілі мають великий попит — проблема лише в тому, що ми заробляємо на них недостатньо. Саме тому ми повинні й надалі скорочувати витрати за всіма напрямами», — заявив генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме.

Подібну стратегію раніше обрав концерн Stellantis, який вирішив зосередити більшість майбутніх інвестицій на ключових брендах — Jeep, Ram, Peugeot, FIAT та комерційному підрозділі Pro One, тоді як інші марки отримали статус регіональних або спеціалізованих.

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Німеччина автомобіль

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