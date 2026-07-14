  1. В Україні

Скільки буде надруковано банкнот номіналом 2 000 гривень: відповідь НБУ

21:42, 14 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НБУ зазначає, що виготовлення банкнот номіналом 2 000 гривень розпочнеться відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору.
Скільки буде надруковано банкнот номіналом 2 000 гривень: відповідь НБУ
Фото: НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згодом у НБУ пояснили, скільки буде надруковано нових банкнот номіналом 2 000 гривень.

Там підкреслили, що друк нових банкнот стає можливим лише після зняття грифа секретності, що відбувається під час презентації нової банкноти.

Зазначається, що їх виготовлення розпочнеться відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору Національного банку, зокрема на заміну зношених банкнот інших номіналів.

«Національний банк планує виготовити таку кількість банкнот номіналом 2 000 гривень, яка необхідна для першочергового введення в обіг, — це декілька мільйонів штук», - додали у НБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За смертельні ДТП посилять покарання: у Раді ініціюють нові строки ув'язнення і позбавлення посвідчень на 15 років

Позбавлення волі, штрафи і нові покарання для водіїв: у Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за небезпечні порушення ПДР.

ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

На відновлення конфайнмента ЧАЕС після ворожої атаки хочуть спрямувати понад 5 млрд грн

Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС пропонують оновити до 2036 року та доповнити новими заходами безпеки.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]