Скільки буде надруковано банкнот номіналом 2 000 гривень: відповідь НБУ

НБУ зазначає, що виготовлення банкнот номіналом 2 000 гривень розпочнеться відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору.

Фото: НБУ

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Як відомо, Національний банк України оголосив про розширення номінального ряду гривні — у готівковий обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Нова купюра з’явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

Згодом у НБУ пояснили, скільки буде надруковано нових банкнот номіналом 2 000 гривень.

Там підкреслили, що друк нових банкнот стає можливим лише після зняття грифа секретності, що відбувається під час презентації нової банкноти.

Зазначається, що їх виготовлення розпочнеться відповідно до виробничого плану Банкнотно-монетного двору Національного банку, зокрема на заміну зношених банкнот інших номіналів.

«Національний банк планує виготовити таку кількість банкнот номіналом 2 000 гривень, яка необхідна для першочергового введення в обіг, — це декілька мільйонів штук», - додали у НБУ

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