ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

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ВРП розглянула подання ВККС про звільнення Сергія Ступака з посади судді на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

Обставини справи

Сергія Ступака було призначено на посаду судді Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 строком на п’ять років. Строк його повноважень закінчився 15 грудня 2021 року.

Висновки Громадської ради доброчесності

Громадська рада доброчесності (ГРД) провела детальний аналіз діяльності судді за період 2016–2021 років і виявила низку проблемних аспектів.

Справи про домашнє насильство. На розгляді судді перебувало близько 237 справ за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). У 106 справах (44,73 %) матеріали було повернуто органам на дооформлення. У 86 випадках (36,29 %) провадження закрито у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Загалом близько 80 % справ цієї категорії не завершилися притягненням правопорушників до відповідальності. Лише у 20 справах (8,44 %) осіб було визнано винними.

ГРД вважає, що така статистика викликає обґрунтовані сумніви щодо належного виконання суддею обов’язку забезпечення ефективного судового захисту осіб, які постраждали від домашнього насильства, та сумлінного ставлення до своїх професійних обов’язків.

Справи за ст. 130 КУпАП. Значна кількість справ про керування транспортними засобами у стані сп’яніння закривалася через відсутність складу адміністративного правопорушення (54 справи, 15,98 % від загальної кількості справ цієї категорії). ГРД наголошує, що обставини таких закриттів потребують ретельного аналізу, оскільки породжують сумніви в чесності та сумлінності судді та негативно впливають на авторитет суду.

Майнове питання

Згідно з деклараціями за 2017–2022 роки, суддя з 1 січня 2018 року користувався безоплатним правом проживання у квартирах у Кривому Розі. ГРД встановила, що письмові договори оренди не укладалися — умови були усними. На думку ГРД, таке безоплатне користування житлом від осіб, які не є близькими родичами, може містити ознаки подарунка, що суперечить вимогам Закону України «Про запобігання корупції» (статті 23 та 24). Суддя, на переконання ГРД, систематично отримував вигоду у вигляді економії власних коштів.

Позиція Вищої кваліфікаційної комісії суддів

ВККС підтримала ключові зауваження ГРД. Комісія констатувала, що суддя за відсутності чітких правових підстав повертав значну кількість протоколів про адміністративні правопорушення на доопрацювання. Крім того, сукупність фактів щодо масового закриття справ за ст. 130 КУпАП свідчить про невідповідність дій судді високим суспільним очікуванням щодо сумлінності.

Щодо безоплатного користування квартирами ВККС зауважила, що суддя не надав вичерпних пояснень та підтверджувальних документів. Сам по собі цей факт комісія визнала недостатнім для висновку про невідповідність посаді, проте у сукупності з іншими обставинами він став підставою для обґрунтованого сумніву у відповідності судді критерію доброчесності.

Комісія підкреслила, що така поведінка підриває довіру суспільства до судової влади та завдає шкоди її авторитету.

Рішення ВРП

ВРП вирішила відмовити в задоволенні подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 30 березня 2026 року про вільнення Сергія Ступака з посади судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України. Визначити, що ВККС у пленарному складі необхідно продовжити оцінювання судді Сергія Ступака на відповідній займаній посаді з другої стадії етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

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