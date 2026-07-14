  1. В Україні

Які документи необхідні для оформлення довіреності за кордоном — роз’яснення

18:09, 14 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям пояснили, як оформити довіреність за кордоном, щоб вона діяла в Україні.
Які документи необхідні для оформлення довіреності за кордоном — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Купівля чи продаж нерухомості, оформлення спадщини, отримання документів, представництво в державних органах або вирішення інших юридичних питань — усе це можна доручити іншій особі, навіть перебуваючи за межами України. Головне — правильно оформити довіреність. Про це нагадало Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що таке довіреність

Довіреність — це офіційний письмовий документ, за допомогою якого одна особа надає іншій право діяти від свого імені та представляти її інтереси перед третіми особами. Такий документ може бути переданий як представнику, так і безпосередньо особі чи установі, для взаємодії з якою він видається.

Наявність довіреності дозволяє представнику укладати договори, підписувати заяви, здійснювати юридично значущі дії та представляти інтереси довірителя в різних органах і установах. Для здійснення операцій з нерухомим майном, транспортними засобами, корпоративними правами та в інших випадках, передбачених законом, як правило, необхідна нотаріально посвідчена довіреність.

Якщо громадянин України перебуває за межами держави та має намір видати довіреність для використання на території України, він може скористатися одним із двох основних способів:

- посвідчити довіреність у нотаріуса держави перебування;

- оформити документ у консульській установі України.

Посвідчення довіреності в іноземного нотаріуса

Особи, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, можуть звернутися до місцевого нотаріуса для оформлення довіреності. У такому випадку документ складається відповідно до вимог законодавства держави, де його посвідчено.

Зазвичай текст довіреності оформлюється офіційною мовою відповідної країни, тому надалі може виникнути потреба в перекладі документа українською мовою.

Оформлення довіреності через консульську установу України

Однією з головних переваг звернення до консульської установи є те, що оформлена там довіреність не потребує додаткового засвідчення чи перекладу для використання в Україні. Вона набуває юридичної сили одразу після посвідчення та може використовуватися без додаткових процедур.

Слід зазначити, що довіреності підлягають внесенню до Єдиного реєстру довіреностей. Таку реєстрацію здійснює консул через відповідні інформаційні системи Міністерства юстиції України або Міністерства закордонних справ України. Якщо такий доступ відсутній, довіритель або особа, на яку оформлено довіреність, має подати нотаріусу в Україні окрему заяву про внесення довіреності до Єдиного реєстру довіреностей.

Водночас консул не має права посвідчувати довіреність на вчинення дій, які відповідно до законодавства можуть бути виконані виключно особисто довірителем.

Які документи необхідні для оформлення довіреності за кордоном

Для оформлення нотаріально посвідченої довіреності рекомендується дотримуватися такого алгоритму:

  1. Попередній запис

Необхідно заздалегідь записатися на прийом до консульської установи України або до нотаріуса.

  1. Підготовка проєкту довіреності

Бажано мати готовий текст документа в електронному форматі. У ньому мають бути зазначені:

  • дата та місце складання;
  • повні дані довірителя і представника;
  • адреси проживання або місцезнаходження сторін;
  • обсяг наданих повноважень;
  • строк дії довіреності (за бажанням).

Якщо строк дії не визначений, довіреність залишається чинною до моменту її припинення відповідно до закону.

У разі оформлення довіреності на укладення договору дарування обов'язково потрібно вказати особу, на ім'я якої здійснюватиметься дарування. За відсутності таких відомостей документ може бути визнано недійсним.

  1. Особисте звернення з необхідними документами

Під час візиту до консульства або нотаріуса потрібно мати:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • копію паспорта особи, на яку видається довіреність;
  • додаткові документи залежно від змісту доручення;
  • інші документи, передбачені для законного перебування в країні.

Наприклад, під час оформлення повноважень щодо нерухомого майна можуть знадобитися копії правовстановлюючих документів. Якщо довіреність стосується спадкових питань — документи, що підтверджують родинні зв'язки, або свідоцтво про смерть спадкодавця.

  1. Оплата послуг

Після оформлення документа необхідно сплатити консульський збір або вартість нотаріальних послуг. У деяких країнах також можуть знадобитися послуги перекладача.

Передоручення повноважень

Представник повинен діяти в межах наданих йому повноважень особисто. Передача цих повноважень іншій особі допускається лише у випадках, передбачених законом, договором між сторонами або за необхідності захисту інтересів довірителя.

Легалізація довіреності для використання в Україні

Після посвідчення довіреності в іноземного нотаріуса необхідно переконатися, що документ відповідає вимогам щодо міжнародного визнання.

Порядок легалізації залежить від країни видачі документа. Наприклад, документи, оформлені в Польщі чи Чехії, зазвичай визнаються в Україні без додаткового засвідчення завдяки міжнародним угодам між державами. Для більшості країн Європи, а також Великої Британії, США та Канади достатньо проставлення апостиля.

Апостиль — це спеціальне підтвердження справжності підпису посадової особи, її повноважень та, за потреби, автентичності печатки. Завдяки цьому документ може використовуватися на території інших держав — учасниць Гаазької конвенції 1961 року без проходження повної консульської легалізації.

У більшості випадків апостиль оформлюють уповноважені органи країни, де посвідчено довіреність. Тому під час звернення до нотаріуса варто уточнити, чи може він самостійно організувати цю процедуру або надати інформацію щодо порядку її проходження.

Після надходження документа в Україну необхідно виконати його переклад українською мовою та нотаріально засвідчити правильність перекладу. Лише після завершення цих формальностей довіреність можна повноцінно використовувати для здійснення юридично значущих дій на території України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст закордонний паспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС відмовили у звільненні Сергія Ступака — ВРП повернула його на продовження кваліфікаційного оцінювання

Суддя Сергій Ступак залишається на посаді: ВРП відхилила подання ВККС про звільнення на підставі підпункту 4 пункту 161 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України.

На відновлення конфайнмента ЧАЕС після ворожої атаки хочуть спрямувати понад 5 млрд грн

Програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС пропонують оновити до 2036 року та доповнити новими заходами безпеки.

Власникам майна більше не доведеться «відвойовувати» його у суді через помилку виконавця – законопроєкт

Якщо документ буде ухвалений, власникам майна більше не доведеться щоразу проходити повноцінне позовне провадження лише для того, щоб довести очевидне – арешт накладено не на майно боржника.

Мобільні укриття на зупинках та звільнення сховищ від орендарів: на 5-му році війни влада взялась за цивільний захист населення

Нові ультиматуми від ВР: 10 хвилин на доступ до мобільного укриття та 24 години на виселення бізнесу з орендованих сховищ.

Одеський апеляційний суд отримає нових суддів: ВРП погодила три кандидатури

ВРП погодила трьох претендентів на посади суддів Одеського апеляційного суду, розгляд ще однієї кандидатури відклали.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]