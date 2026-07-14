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Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва

17:45, 14 липня 2026
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Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва, відхиливши апеляцію захисту та підтвердивши запобіжний захід із альтернативою внесення застави у розмірі 632,3 млн грн.
Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва
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Київський апеляційний суд залишив під вартою експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Про це повідомили у суді. 

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Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу Солом’янського районного суду Києва від 4 червня 2026 року.

Раніше суд першої інстанції частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 серпня 2026 року включно. Одночасно було визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 190 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 632 320 000 гривень.

За результатами апеляційного перегляду Київський апеляційний суд не знайшов підстав для зміни чи скасування цього рішення. Ухвалу Солом’янського районного суду залишено без змін, а апеляційні скарги захисту — без задоволення.

Нагадаємо, Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ» за посередництва іноземної юридичної особи на понад 62 млн дол США. З них 7 було поставлено на суму більше 3,4 млн дол США незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Крім того, йому інкриміновано пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших злочинах (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

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Київ Київський апеляційний суд

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