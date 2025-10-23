Суд продовжив тримання під вартою експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва з визначенням 908 млн грн застави

Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів.

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у сумі 908,3 млн грн. Про це розповіли в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, Богуслаєв обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ» за посередництва іноземної юридичної особи на понад 62 млн дол США. З них 7 було поставлено на суму більше 3,4 млн дол США незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Крім того, йому інкриміновано пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших злочинах (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

На підставі матеріалів кримінальних проваджень за позовом Міністерства юстиції України рішенням ВАКС від 18 квітня 2024 року застосовано до обвинуваченого санкцію.

У дохід держави стягнуто:

- 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан «Коса Обіточна», адмін. будівлі); майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;

- корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ «СК «Мотор-Гарант», 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);

- 336 одиниць вогнепальної зброї;

- грошові кошти на загальну суму близько 615 млн грн.

