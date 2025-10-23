Практика судов
  1. Законодательство

Суд продлил содержание под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева с определением 908 млн грн залога

11:36, 23 октября 2025
Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей.
Суд продлил содержание под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева с определением 908 млн грн залога
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву еще на два месяца – до 20 декабря 2025 года с определением размера залога в сумме 908,3 млн грн. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО «Мотор Сич» при посредничестве иностранного юридического лица более чем на 62 млн долл. США. Из них 7 было поставлено на сумму более 3,4 млн долл. США незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминировано пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим преступлениям (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14).

На основании материалов уголовных производств по иску Министерства юстиции Украины решением ВАКС от 18 апреля 2024 года применено к обвиняемому санкцию.

В доход государства взыскано:

- 14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыб состояние «Коса Обеточная», админ. здания); имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы;

- корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ППХАИ;

- 336 единиц огнестрельного оружия;

– денежные средства на общую сумму около 615 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду