Суд продлил содержание под стражей экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева с определением 908 млн грн залога

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту АО «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву еще на два месяца – до 20 декабря 2025 года с определением размера залога в сумме 908,3 млн грн. Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, Богуслаев обвиняется в намерении передать представителям государства-агрессора 128 двигателей производства АО «Мотор Сич» при посредничестве иностранного юридического лица более чем на 62 млн долл. США. Из них 7 было поставлено на сумму более 3,4 млн долл. США незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории.

Кроме того, ему инкриминировано пособничество государству-агрессору, участие в террористической организации, препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим преступлениям (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14).

На основании материалов уголовных производств по иску Министерства юстиции Украины решением ВАКС от 18 апреля 2024 года применено к обвиняемому санкцию.

В доход государства взыскано:

- 14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области (в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, рыб состояние «Коса Обеточная», админ. здания); имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы;

- корпоративные права (51% ООО «Золотая Астра», 90,1% ОДО «СК «Мотор-Гарант», 100% ООО «Винницкий авиационный завод», 100% ООО «Вертолеты МСБ», 100% АО «Мотор-Банк», 16,7% ППХАИ;

- 336 единиц огнестрельного оружия;

– денежные средства на общую сумму около 615 млн грн.

