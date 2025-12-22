Зеленский, Стефанчук и Свириденко поздравили украинских дипломатов с профессиональным праздником, фото

Владимир Зеленский отметил, что впервые в истории Украины поддержка нашего государства — глобальная.

Фото: president.gov.ua

В День работников дипломатической службы Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и премьер-министр Юлия Свириденко поздравили украинских дипломатических работников и работниц с профессиональным праздником.

«Без всей нашей внешнеполитической работы просто невозможно было бы, уверен в этом, выстоять в этой войне. Это не просто слова. Украина впервые за долгую свою историю смогла объединить вокруг себя реально весь мир. Сейчас нет такой части мира, в которой бы не знали о нашем государстве, нашем народе, о нашей защите, о героизме украинцев и украинок», — сказал Президент.

Владимир Зеленский отметил, что впервые в истории Украины поддержка нашего государства — глобальная. Вокруг себя Украина объединила десятки стран, привлекла их к многочисленным программам социального, гуманитарного и военного характера, а также к санкциям.

Только Европа ввела 19 пакетов ограничений, в частности против российских банков и энергетических компаний, что не дало России возможности заработать и направить на войну против нашей страны сотни миллиардов долларов. Президент отметил, что партнеры всегда прислушиваются к украинским санкционным предложениям.

Отдельное внимание Глава государства сосредоточил на постоянном сотрудничестве Украины, всей Европы и США. Сохранилась поддержка разведданными, работает программа PURL, готовятся программы SAFE и другие.

«Сейчас мы имеем чрезвычайно весомые результаты года. Украина обеспечила для себя 90 миллиардов евро поддержки на следующие два года. Это историческое достижение — финансовая гарантия безопасности для Украины. Мы предотвратили финансовую катастрофу, и при этом российские активы остаются заблокированными в Европе, и совершенно справедливо, чтобы именно российские средства работали на Украину — на нашу защиту, на наше восстановление», — сказал Президент.

Владимир Зеленский также отметил продвижение на пути к членству Украины в Европейском Союзе — наша страна получила кандидатство, уже начались переговоры.

«И если бы не искусственное и политизированное, исключительно политизированное блокирование открытия кластеров для Украины, уже был бы и такой результат. Уверен: достигнем и этой цели. Украина точно будет — и будет полноценно — в общем европейском доме», — отметил Глава государства.

Президент призвал и далее настойчиво работать в этом и других ключевых направлениях для усиления Украины, особенно в части собственного и совместного с партнерами производства дальнобойных дронов, дронов-перехватчиков, ракет к системам ПВО. Глава государства отметил: конкретная задача — чтобы финансирование украинского производства оружия было достаточным на следующий год.

«Должны обеспечить еще один исторический результат для Украины и организовать реальное производство комплексов ПВО и ракет к ним в Украине или вместе с нашими ключевыми соседями. Это то, что изменит к лучшему баланс сил в нашем регионе», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно Глава государства поблагодарил дипломатов за ту поддержку, которую Украина имеет не только от европейских партнеров и США, но и от других стран Северной и Южной Америки, от стран Ближнего Востока и Африки.

«Мы не уступили России ни одной международной площадки ни по одному из вопросов, которые критичны для Украины в этом году. Я вас поздравляю! Мы боремся за возвращение домой похищенных Россией украинских детей. Мы работаем, чтобы возвращать украинских пленных — военных и гражданских, и важно, чтобы процесс обменов продолжался. И вы должны в ваших контактах с партнерами постоянно поддерживать именно эту тематику», — сказал Президент.

Конкретной задачей для дальнейшей работы Глава государства назвал и то, что должен быть трибунал по российской агрессии, ответственность российских военных преступников и четкое осуждение со стороны мира России за эту войну.

Президент отметил, что Украина находится в продуктивном и содержательном процессе переговоров с США для завершения этой войны. По словам Президента, многое зависит именно от украинской позиции.

«Нам нужно завершить эту войну достойным миром, прежде всего миром для Украины, для украинцев. Нам нужно обеспечить силу для Украины при любых обстоятельствах — оружие, финансы, политическую поддержку. Нам нужно гарантировать, что украинская устойчивость — а это и энергетика, и наши социальные обязательства — что все это получит надежное обеспечение. Нужно полностью обеспечить необходимое восстановление для Украины после российских ударов, после этой войны. Нам нужно полностью реализовать все документы по гарантиям безопасности, которые уже есть, и достичь также исторической договоренности с Америкой о гарантиях безопасности для Украины, которые будут ратифицированы Конгрессом Соединенных Штатов Америки», — подытожил Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил дипломатов за совместную работу ради Украины и нашей защиты в этой войне и вручил государственные награды.

Украинская дипломатия сегодня — это совместная работа Президента, Парламента и Правительства. В 2025 году она стала одним из элементов государственной устойчивости. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Благодаря системной и профессиональной работе дипломатической службы Украина не только сохраняет, но и усиливает международную поддержку — оборонную, финансовую и гуманитарную — и формирует международные условия для достижения справедливого и продолжительного мира», — сказал Руслан Стефанчук, отметив поддержку Украины государствами G7, Конгрессом США, Европейским парламентом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, ОБСЕ и НАТО.

«Враг пытается продвигать свою “правду” и идеи, но украинская дипломатия не дает этому случиться. Страна ценит вашу работу и уверена, что в следующем году вы также добьетесь очень многих значительных достижений», — заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

