Указ Президента ликвидировал рабочую группу, работавшую над новым  Уголовным кодексом

Ликвидация Комиссии по вопросам правовой реформы поставила под вопрос принятие нового Уголовного кодекса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рабочая группа по вопросам развития уголовного права прекращает свое существование. Об этом сообщил в соцсетях доктор юридических наук, профессор и член рабочей группы Николай Хавронюк. Последние шесть лет указанная рабочая группа работала над разработкой нового Уголовного кодекса Украины.

5 марта 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №223/2026 «Вопросы оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов», которым отменен Указ Президента Украины от 7 августа 2019 года №584/2019 «Вопросы Комиссии по вопросам правовой реформы».

Комиссия по вопросам правовой реформы была консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. В составе Комиссии из числа ее членов образовывались рабочие группы.

Напомним, что согласно этому Указу были созданы:

— рабочая группа по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины;

— рабочая группа по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия;

— рабочая группа по вопросам развития уголовного права;

— рабочая группа по вопросам реформирования уголовной юстиции;

— рабочая группа по вопросам развития юридического образования;

— рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

— определен состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Вместе с Комиссией прекратила существование и рабочая группа по развитию уголовного права.

По сообщению Николая Хавронюка, отмена Указа №584/2019 произошла именно тогда, когда рабочая группа признала работу над текстом проекта Уголовного кодекса завершенной.

Однако создатели нового УК уверяют: «Actum est, ilicet» (Дело завершено, расходитесь) — это не про них. Работа продолжается, даже без официальных мандатов.

За шесть лет проект Кодекса прошел путь, которому могли бы позавидовать самые современные европейские законы. Десятки обновлений, лингвистические экспертизы, привлечение профессоров из Германии и Литвы, бесконечные обсуждения с практиками и учеными.

Сегодня текст находится в состоянии, которое разработчики описывают словами Антуана де Сент-Экзюпери: «Совершенство достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а тогда, когда больше нечего убрать».

Несмотря на готовность текста (последняя редакция датирована 22 февраля 2026 года), у членов уже бывшей рабочей группы оптимизма относительно его скорого принятия в парламенте не прибавляется. Разработчики прямо называют причины:

Война изменила приоритеты, отодвинув развитие правового государства на второй план.

Масштабные правовые реформы сейчас не являются приоритетом для Офиса Президента.

Действующий УК, по словам экспертов, позволяет «крутить законом, как солнцем». Суды и органы следствия, перегруженные сверх нормы, не горят желанием переучиваться и внедрять сложные демократические концепции, такие как «формула Радбруха» или принцип non bis in idem (запрет двойного наказания).

Однако, по словам Николая Хавронюка, несмотря на формальное прекращение работы группы, сам проект кодекса продолжает существовать и будет постоянно совершенствоваться.

Сама работа над проектом уже дала значительный результат. Она открыла новые подходы к решению проблем уголовного права и создала площадку для широкой профессиональной дискуссии.

Обсуждение касалось многих современных вызовов, в частности:

— военных преступлений и последствий войны;

— европейской интеграции Украины;

— транснациональной преступности;

— развития искусственного интеллекта;

— новых экономических и политических рисков.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.