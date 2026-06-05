Наказание без лишения свободы: какие существуют альтернативы заключению
Современное уголовное судопроизводство в Украине и странах ЕС все больше отходит от принципа «просто изолировать». Цель — не только наказать, но и дать шанс на исправление и предотвратить новые преступления через ресоциализацию осужденного или осужденной. Об этом сообщило Министерство юстиции.
В ведомстве напомнили, что к наказаниям, связанным с изоляцией осужденных от общества, относятся арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Однако система правосудия предоставляет возможность применять к правонарушителю и другие виды наказаний, не связанные с лишением свободы или полной изоляцией от общества. Рассказываем, какие именно.
Экономическое воздействие и ограничение прав
Эти меры бьют «по кошельку» или карьерным возможностям, что часто является более действенным для предотвращения повторных правонарушений:
Штраф: денежное взыскание, которое может назначаться как основное или дополнительное наказание.
Конфискация имущества: принудительное безвозмездное изъятие всего или части имущества осужденного в собственность государства.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: запрет работать в органах власти, медицине или управлять автомобилем на определенный срок.
Морально-статусные наказания
Применяются как дополнительные наказания за тяжкие преступления и лишают человека особого общественного признания:
Лишение воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса.
Лишение государственной награды Украины: моральная санкция за предательство доверия государства и общества.
Исправление через труд и надзор
Альтернативные меры, позволяющие человеку оставаться частью общества и одновременно приносить ему пользу:
Общественные работы: человек отрабатывает определенное количество часов на благо общества (уборка улиц, благоустройство и т. п.). Это прямая компенсация обществу за причиненный вред и действенный способ воспитания ответственности через труд.
Исправительные работы: удержание части заработка в доход государства по основному месту работы осужденного.
Пробационный надзор: осужденный находится под контролем органа пробации без изоляции от общества, выполняет определенные судом обязанности и может привлекаться к пробационным программам, направленным на ресоциализацию и предотвращение повторных правонарушений.
Виды наказаний, учитывающие специфику военной службы
Этот вид санкций предусматривает:
Служебные ограничения: временный запрет на получение очередных званий и удержание части денежного обеспечения.
Содержание в дисциплинарном батальоне: специальный вид наказания для военнослужащих, применяемый в случаях, предусмотренных законом.
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