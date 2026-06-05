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Наказание без лишения свободы: какие существуют альтернативы заключению

17:06, 5 июня 2026
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Система правосудия предоставляет возможность применять к правонарушителю и другие виды наказаний, не связанные с лишением свободы или полной изоляцией от общества.
Наказание без лишения свободы: какие существуют альтернативы заключению
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Современное уголовное судопроизводство в Украине и странах ЕС все больше отходит от принципа «просто изолировать». Цель — не только наказать, но и дать шанс на исправление и предотвратить новые преступления через ресоциализацию осужденного или осужденной. Об этом сообщило Министерство юстиции.

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В ведомстве напомнили, что к наказаниям, связанным с изоляцией осужденных от общества, относятся арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Однако система правосудия предоставляет возможность применять к правонарушителю и другие виды наказаний, не связанные с лишением свободы или полной изоляцией от общества. Рассказываем, какие именно.

Экономическое воздействие и ограничение прав

Эти меры бьют «по кошельку» или карьерным возможностям, что часто является более действенным для предотвращения повторных правонарушений:

Штраф: денежное взыскание, которое может назначаться как основное или дополнительное наказание.

Конфискация имущества: принудительное безвозмездное изъятие всего или части имущества осужденного в собственность государства.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: запрет работать в органах власти, медицине или управлять автомобилем на определенный срок.

Морально-статусные наказания

Применяются как дополнительные наказания за тяжкие преступления и лишают человека особого общественного признания:

Лишение воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса.

Лишение государственной награды Украины: моральная санкция за предательство доверия государства и общества.

Исправление через труд и надзор

Альтернативные меры, позволяющие человеку оставаться частью общества и одновременно приносить ему пользу:

Общественные работы: человек отрабатывает определенное количество часов на благо общества (уборка улиц, благоустройство и т. п.). Это прямая компенсация обществу за причиненный вред и действенный способ воспитания ответственности через труд.

Исправительные работы: удержание части заработка в доход государства по основному месту работы осужденного.

Пробационный надзор: осужденный находится под контролем органа пробации без изоляции от общества, выполняет определенные судом обязанности и может привлекаться к пробационным программам, направленным на ресоциализацию и предотвращение повторных правонарушений.

Виды наказаний, учитывающие специфику военной службы

Этот вид санкций предусматривает:

Служебные ограничения: временный запрет на получение очередных званий и удержание части денежного обеспечения.

Содержание в дисциплинарном батальоне: специальный вид наказания для военнослужащих, применяемый в случаях, предусмотренных законом.

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минюст

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