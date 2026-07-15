Глава МСЭК на Николаевщине скрыла имущество более чем на 2,7 млн ​​грн — дело дошло до суда

Основанием для принятия обвинительного приговора стали материалы полной проверки декларации за 2023 год, проведенной НАПК.

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Первомайский горрайонный суд признал виновной главу Первомайской межрайонной МСЭК Николаевской области в недостоверном декларировании и назначил ей наказание.

Как сообщили в НАПК, чиновнице назначили штраф в размере 68 тысяч гривен. Также суд лишил ее права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения и экспертных командах сроком на три года.

Основанием для вынесения обвинительного приговора стали материалы полной проверки декларации за 2023 год, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

По результатам проверки НАПК установило, что чиновница внесла недостоверные сведения на сумму более 2,7 млн грн. В декларации она не указала активы и доходы своего мужа.

Речь идет о жилом доме площадью 83,6 кв. м, в котором чиновница проживала вместе с семьей, земельном участке под этим домом, а также квартире площадью 57,7 кв. м в Первомайске. Общая стоимость этой недвижимости составляет более 1,5 млн грн.

Также в декларации не были указаны автомобили Hyundai, ЗАЗ и прицеп ТАРЗ общей стоимостью более 230 тысяч гривен, а также доходы на сумму более 980 тысяч гривен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за январь—май 2026 года завершило 354 полные проверки деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения установлены в 351 декларации, а общая сумма выявленных нарушений превысила 1,7 млрд грн.

По данным НАПК, в 213 декларациях выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 1,664 млрд грн. Еще в пяти декларациях установлены признаки необоснованности активов на сумму более 23 млн грн, а в шести — признаки незаконного обогащения на сумму более 87 млн грн. Эффективность полных проверок по итогам пяти месяцев составила 63% от количества завершенных проверок с утвержденным результатом.