НАПК выявило нарушения в 351 декларации из 354 проверенных: среди фигурантов депутаты, полицейские и должностные лица

В фокусе проверок оказались депутаты, полицейские, сотрудники ТЦК, госслужащие и руководители государственных предприятий.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за январь—май 2026 года завершило 354 полные проверки деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения установлены в 351 декларации, а общая сумма выявленных нарушений превысила 1,7 млрд грн.

По данным НАПК, в 213 декларациях выявлены признаки недостоверных сведений на сумму более 1,664 млрд грн. Еще в пяти декларациях установлены признаки необоснованности активов на сумму более 23 млн грн, а в шести — признаки незаконного обогащения на сумму более 87 млн грн. Эффективность полных проверок по итогам пяти месяцев составила 63% от количества завершенных проверок с утвержденным результатом.

В мае НАПК направило в компетентные органы 41 обоснованное заключение, из которых 25 касались признаков недостоверного декларирования по статье 366-2 УК Украины, два — незаконного обогащения по статье 368-5 УК Украины и 14 — административных правонарушений, связанных с недостоверным декларированием. Всего с начала года в правоохранительные органы направлено 197 таких заключений.

Кроме того, с начала 2026 года по результатам рассмотрения материалов НАПК органы досудебного расследования открыли 86 уголовных производств, а материалы еще 26 проверок были приобщены к уже открытым делам.

В НАПК также привели перечень деклараций, в которых по результатам проверок, завершенных в мае, установлены наибольшие нарушения. Среди них декларации начальницы ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области и депутата Полтавского областного совета, и.о. начальника одного из отделений полиции Полтавской области, заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Житомирской области, руководителя следственного подразделения полиции Харьковской области и бывшего исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия «Киевский государственный завод «Буревестник». В этих случаях речь идет о признаках недостоверного декларирования, необоснованных активов или незаконного обогащения на суммы от нескольких миллионов до десятков миллионов гривен.

В мае в суд также были направлены обвинительные акты в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и депутата Швайковского сельского совета Житомирской области по фактам недостоверного декларирования. Уведомления о подозрении получили, в частности, депутат Одесского областного совета, экс-депутат Ивановского сельского совета Хмельницкого района Винницкой области, бывший директор коммунального предприятия Харьковского городского совета и депутат Царичанского районного совета.

Среди судебных решений, принятых в мае, НАПК отмечает приговоры в отношении депутата Дубовязовского поселкового совета Сумской области и бывшего администратора территориального сервисного центра в Ахтырке, которых признали виновными в недостоверном декларировании. Также апелляционный суд оставил без изменений решение в отношении начальника пожарного караула ГСЧС в Сумской области, а суд в Запорожье признал виновным инспектора ювенальной превенции за нарушение требований декларирования.

По данным агентства, больше всего нарушений с начала года выявлено в декларациях представителей органов местного самоуправления — 90 случаев, в частности 72 декларации подали депутаты местных советов. Также нарушения часто устанавливались в декларациях представителей Национальной полиции, государственных и коммунальных предприятий, Государственной миграционной службы, ГСЧС, Национальной гвардии, таможенной и налоговой служб, а также территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В региональном разрезе наибольшая доля подтвержденных нарушений зафиксирована среди проверенных деклараций должностных лиц Днепропетровской области — 84%, Хмельницкой — 82%, Винницкой — 76%, Харьковской и Житомирской — по 73%. В Киевской области нарушения установлены в 17 из 27 проверенных деклараций (63%), в Киеве — в 43 из 98 деклараций (44%).

В НАПК подчеркнули, что начало полной проверки декларации само по себе не означает совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. В случае выявления нарушений агентство передает материалы в органы досудебного расследования, а при наличии оснований — в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для рассмотрения вопроса о гражданской конфискации необоснованных активов.

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