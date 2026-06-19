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Должностное лицо Нацполиции не смогло подтвердить законность происхождения средств на квартиру — Верховный Суд поставил точку в деле

17:55, 19 июня 2026
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Квартиру в Киеве стоимостью более 1,8 млн грн взыщут в доход государства.
Должностное лицо Нацполиции не смогло подтвердить законность происхождения средств на квартиру — Верховный Суд поставил точку в деле
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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решений Высшего антикоррупционного суда о признании необоснованным актива, принадлежащего начальнику отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, и взыскании его стоимости в доход государства. Об этом сообщает НАПК.

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Речь идет о половине квартиры в Киеве, которую должностное лицо вместе с супругой приобрело в собственность в 2021 году. Стоимость этого актива составляет более 1,8 млн грн. Во время мониторинга образа жизни Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что супруги не имели достаточных законных доходов для приобретения этого имущества.

На основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно собранных прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, был подан иск в Высший антикоррупционный суд. 6 марта 2025 года ВАКС частично удовлетворил этот иск, признал актив необоснованным и постановил взыскать его стоимость в доход государства. 13 февраля 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила это решение без изменений.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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