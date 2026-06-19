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Посадовець Нацполіції не зміг підтвердити законність походження коштів на квартиру — Верховний Суд поставив крапку у справі

17:55, 19 червня 2026
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Квартиру в Києві вартістю понад 1,8 млн грн стягнуть у дохід держави.
Посадовець Нацполіції не зміг підтвердити законність походження коштів на квартиру — Верховний Суд поставив крапку у справі
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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованим активу, який належить начальнику відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, та стягнення його вартості в дохід держави. Про це інформує НАЗК.

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Йдеться про половину квартири в Києві, яку посадовець разом із дружиною набув у власність у 2021 році. Вартість цього активу становить понад 1,8 млн грн. Під час моніторингу способу життя Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що подружжя не мало достатніх законних доходів для придбання цього майна.

На підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно зібраних прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, було подано позов до Вищого антикорупційного суду. 6 березня 2025 року ВАКС частково задовольнив цей позов, визнав актив необґрунтованим та ухвалив стягнути його вартість у дохід держави. 13 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

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Верховний Суд Національна поліція поліція конфіскація майна нерухомість

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