У Франції через нову хвилю спеки активували екстрений план Orsec

Через нову хвилю сильної спеки влада Франції ввела в дію екстрений план Orsec, який застосовують під час масштабних надзвичайних ситуацій та природних катастроф.

фото: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

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Французька влада вперше вдалася до надзвичайних заходів такого масштабу через аномальну спеку, запустивши план цивільного захисту Orsec. Про це повідомляє Euronews.

План Orsec є державною системою реагування на надзвичайні ситуації, яку зазвичай застосовують під час масштабних стихійних лих, зокрема повеней та інших природних катастроф.

Режим буде введений у департаментах, де синоптики оголосили найвищий — «червоний» — рівень погодної небезпеки. У суботу таких регіонів очікується 24, тоді як ще в 59 департаментах діятиме «помаранчевий» рівень небезпеки.

«Було проведено консультації, відбувся обмін думками та виконано необхідну підготовчу роботу», — заявила речниця французького уряду Мод Брежон.

Тим часом Франція продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами, які охопили переважно південні регіони країни. Правоохоронці вже затримали двох осіб, яких підозрюють у навмисному підпалі.

Раніше французькі органи охорони здоров’я повідомляли, що хвиля спеки, яка накрила країну наприкінці червня, могла спричинити понад 2 тисячі так званих надлишкових смертей. Водночас остаточна кількість жертв може виявитися більшою після опрацювання повних статистичних даних.

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