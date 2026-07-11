У Франції через нову хвилю спеки активували екстрений план Orsec
Французька влада вперше вдалася до надзвичайних заходів такого масштабу через аномальну спеку, запустивши план цивільного захисту Orsec. Про це повідомляє Euronews.
План Orsec є державною системою реагування на надзвичайні ситуації, яку зазвичай застосовують під час масштабних стихійних лих, зокрема повеней та інших природних катастроф.
Режим буде введений у департаментах, де синоптики оголосили найвищий — «червоний» — рівень погодної небезпеки. У суботу таких регіонів очікується 24, тоді як ще в 59 департаментах діятиме «помаранчевий» рівень небезпеки.
«Було проведено консультації, відбувся обмін думками та виконано необхідну підготовчу роботу», — заявила речниця французького уряду Мод Брежон.
Тим часом Франція продовжує боротися з масштабними лісовими пожежами, які охопили переважно південні регіони країни. Правоохоронці вже затримали двох осіб, яких підозрюють у навмисному підпалі.
Раніше французькі органи охорони здоров’я повідомляли, що хвиля спеки, яка накрила країну наприкінці червня, могла спричинити понад 2 тисячі так званих надлишкових смертей. Водночас остаточна кількість жертв може виявитися більшою після опрацювання повних статистичних даних.
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