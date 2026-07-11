Коли День Української Державності у 2026 році: що це за свято та чи буде вихідний

День Української Державності є одним із наймолодших державних свят, однак його дату вже встигли змінити.

фото: Reuters

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15 липня в Україні відзначатимуть День Української Державності — державне свято, яке акцентує увагу на понад тисячолітній традиції українського державотворення та історичній спадкоємності української держави від Київської Русі до сучасної незалежної України.

Свято було встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Первісно День Української Державності святкували 28 липня — у день вшанування Хрещення Київської Русі-України та пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого.

Після того як у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, день пам'яті князя Володимира перенесли з 28 на 15 липня. Відповідно виникла необхідність змінити й дату державного свята.

Із цією метою 28 червня 2023 року Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про перенесення Дня Української Державності. У поясненні до ініціативи наголошувалося, що такий крок є частиною політики відмови від нав'язаних Росією історичних наративів, символів і календарних дат. Уже 14 липня 2023 року парламент ухвалив відповідний закон, офіційно визначивши новою датою святкування 15 липня.

Згідно із законодавством, у мирний час День Української Державності належить до офіційних святкових днів, які є неробочими. Однак під час дії воєнного стану норма про додатковий вихідний не застосовується, тому цього дня українці працюють у звичайному режимі.

День Української Державності покликаний засвідчити безперервність української державницької традиції, яка бере початок із часів Київської Русі. В умовах повномасштабної російської агресії це свято набуло ще більшого значення, адже символізує прагнення українського народу зберегти власну державу, захистити її суверенітет і незалежність.

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