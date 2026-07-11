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Коли День Української Державності у 2026 році: що це за свято та чи буде вихідний

13:55, 11 липня 2026
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День Української Державності є одним із наймолодших державних свят, однак його дату вже встигли змінити.
Коли День Української Державності у 2026 році: що це за свято та чи буде вихідний
фото: Reuters
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15 липня в Україні відзначатимуть День Української Державності — державне свято, яке акцентує увагу на понад тисячолітній традиції українського державотворення та історичній спадкоємності української держави від Київської Русі до сучасної незалежної України.

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Свято було встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Первісно День Української Державності святкували 28 липня — у день вшанування Хрещення Київської Русі-України та пам'яті рівноапостольного князя Володимира Великого.

Після того як у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, день пам'яті князя Володимира перенесли з 28 на 15 липня. Відповідно виникла необхідність змінити й дату державного свята.

Із цією метою 28 червня 2023 року Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про перенесення Дня Української Державності. У поясненні до ініціативи наголошувалося, що такий крок є частиною політики відмови від нав'язаних Росією історичних наративів, символів і календарних дат. Уже 14 липня 2023 року парламент ухвалив відповідний закон, офіційно визначивши новою датою святкування 15 липня.

Згідно із законодавством, у мирний час День Української Державності належить до офіційних святкових днів, які є неробочими. Однак під час дії воєнного стану норма про додатковий вихідний не застосовується, тому цього дня українці працюють у звичайному режимі.

День Української Державності покликаний засвідчити безперервність української державницької традиції, яка бере початок із часів Київської Русі. В умовах повномасштабної російської агресії це свято набуло ще більшого значення, адже символізує прагнення українського народу зберегти власну державу, захистити її суверенітет і незалежність.

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Україна свято

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