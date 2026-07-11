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Когда День Украинской Государственности в 2026 году: что это за праздник и будет ли выходной

13:55, 11 июля 2026
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День Украинской Государственности является одним из самых молодых государственных праздников, однако его дату уже успели изменить.
Когда День Украинской Государственности в 2026 году: что это за праздник и будет ли выходной
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15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности — государственный праздник, призванный подчеркнуть более чем тысячелетнюю традицию украинского государственного строительства и историческую преемственность украинского государства от Киевской Руси до современной независимой Украины.

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Праздник был учрежден Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. Изначально День Украинской Государственности отмечали 28 июля — в День Крещения Киевской Руси–Украины и памяти равноапостольного князя Владимира Великого.

После того как в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, день памяти князя Владимира был перенесен с 28 на 15 июля. Соответственно возникла необходимость изменить и дату государственного праздника.

С этой целью 28 июня 2023 года Президент внес в Верховную Раду законопроект о переносе Дня Украинской Государственности. В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что такой шаг является частью политики отказа от навязанных Россией исторических нарративов, символов и календарных дат. Уже 14 июля 2023 года парламент поддержал соответствующий закон, официально установив новой датой празднования 15 июля.

Согласно законодательству, в мирное время День Украинской Государственности относится к официальным праздничным дням, которые являются нерабочими. Однако в период действия военного положения норма о дополнительном выходном дне не применяется, поэтому в этот день украинцы работают в обычном режиме.

День Украинской Государственности призван подтвердить непрерывность украинской государственнической традиции, берущей начало со времен Киевской Руси. В условиях полномасштабной российской агрессии этот праздник приобрел еще большее значение, поскольку символизирует стремление украинского народа сохранить собственное государство, защитить его суверенитет и независимость.

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