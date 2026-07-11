Когда День Украинской Государственности в 2026 году: что это за праздник и будет ли выходной

День Украинской Государственности является одним из самых молодых государственных праздников, однако его дату уже успели изменить.

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15 июля в Украине будут отмечать День Украинской Государственности — государственный праздник, призванный подчеркнуть более чем тысячелетнюю традицию украинского государственного строительства и историческую преемственность украинского государства от Киевской Руси до современной независимой Украины.

Праздник был учрежден Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 24 августа 2021 года. Изначально День Украинской Государственности отмечали 28 июля — в День Крещения Киевской Руси–Украины и памяти равноапостольного князя Владимира Великого.

После того как в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, день памяти князя Владимира был перенесен с 28 на 15 июля. Соответственно возникла необходимость изменить и дату государственного праздника.

С этой целью 28 июня 2023 года Президент внес в Верховную Раду законопроект о переносе Дня Украинской Государственности. В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что такой шаг является частью политики отказа от навязанных Россией исторических нарративов, символов и календарных дат. Уже 14 июля 2023 года парламент поддержал соответствующий закон, официально установив новой датой празднования 15 июля.

Согласно законодательству, в мирное время День Украинской Государственности относится к официальным праздничным дням, которые являются нерабочими. Однако в период действия военного положения норма о дополнительном выходном дне не применяется, поэтому в этот день украинцы работают в обычном режиме.

День Украинской Государственности призван подтвердить непрерывность украинской государственнической традиции, берущей начало со времен Киевской Руси. В условиях полномасштабной российской агрессии этот праздник приобрел еще большее значение, поскольку символизирует стремление украинского народа сохранить собственное государство, защитить его суверенитет и независимость.

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