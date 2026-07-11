Как зарегистрировать нормативно-правовой акт: Минюст разъяснил процедуру и сроки

Государственная регистрация нормативно правовых актов является обязательной процедурой для ряда документов, принятых министерствами и другими органами исполнительной власти.

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Порядок государственной регистрации нормативно-правовых актов, принятых министерствами и другими органами исполнительной власти, наделенными нормотворческими полномочиями, определяется рядом нормативных документов.

В частности, соответствующая процедура регулируется Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года № 493/92 «О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти», а также Положением о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 года № 731 (с изменениями). На это обратили внимание в отделе государственной регистрации нормативно-правовых актов Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины.

Государственная регистрация нормативно-правового акта заключается в проведении правовой экспертизы на соответствие его Конституции и законодательству Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколам к ней, международным договорам Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза (acquis ЕС), антикоррупционной экспертизы, а также с учетом практики Европейского суда по правам человека, принятии решения о государственной регистрации этого акта, присвоении ему регистрационного номера и внесении его в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.

Государственной регистрации подлежат нормативно-правовые акты, содержащие одну или более норм, затрагивающих права, свободы, законные интересы и касающихся обязанностей граждан и юридических лиц, устанавливающих новый либо изменяющих, дополняющих или отменяющих организационно-правовой механизм их реализации, либо имеющих межведомственный характер, то есть являющихся обязательными для других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, не относящихся к сфере управления субъекта нормотворчества.

Нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию в течение трех рабочих дней после его принятия в одном экземпляре (оригинал нормативно-правового акта). Для нормативно-правовых актов, содержащих информацию с ограниченным доступом, требования по защите которой установлены законом, дополнительно подается заверенная в установленном законодательством порядке копия такого акта.

Вместе с нормативно-правовым актом и сопроводительным письмом к нему в Южное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины подаются:

а) пояснительная записка по форме, определенной в Приложении 4 к Регламенту Кабинета Министров Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 г. № 950;

б) сравнительная таблица по форме, определенной в Приложении 7 к Регламенту Кабинета Министров Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 г. № 950 (в случае подачи на государственную регистрацию акта о внесении изменений в зарегистрированный нормативно-правовой акт);

в) документы о внешнем согласовании и/или согласовании по умолчанию нормативно-правового акта с субъектами нормотворчества и/или другими заинтересованными органами в соответствии с законодательством в порядке и по форме, установленным законодательством по вопросам документирования управленческой деятельности.

В случае если на государственную регистрацию министерства и другие центральные органы исполнительной власти подают нормативно-правовой акт по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы, они также сообщают о позиции уполномоченного представителя всеукраинских профсоюзов, их объединений и уполномоченного представителя всеукраинских объединений организаций работодателей относительно данного акта, а также о проведенной работе по учету их замечаний и предложений. При этом необходимость учета указанных замечаний и предложений определяют министерства и другие центральные органы исполнительной власти, принимающие данный акт.

В случае если на государственную регистрацию министерства и другие центральные органы исполнительной власти подают нормативно-правовой акт по вопросам, касающимся лиц с инвалидностью, они также сообщают о позиции Правительственного уполномоченного по правам лиц с инвалидностью, всеукраинских общественных организаций лиц с инвалидностью и их союзов.

г) решение Государственной регуляторной службы о согласовании проекта регуляторного акта;

ґ) справка о соответствии обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза (acquis ЕС) по форме, определенной в Приложении 1 к Регламенту Кабинета Министров Украины, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 г. № 950;

д) заключение Министерства цифровой трансформации о проведении цифровой экспертизы, если проект нормативно-правового акта касается вопросов информатизации, электронного управления, формирования и использования национальных электронных информационных ресурсов, развития информационного общества, электронной демократии, предоставления административных услуг либо цифрового развития;

е) заключение о проведении гендерно-правовой экспертизы проекта нормативно-правового акта по форме, определенной в Приложении 2 к Порядку проведения гендерно-правовой экспертизы, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2018 г. № 997 «Вопросы проведения гендерно-правовой экспертизы» (Официальный вестник Украины, 2018 г., № 96, ст. 3173).

Государственная регистрация нормативно-правового акта проводится в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления в орган государственной регистрации.

При необходимости (необходимость проведения анализа нормативно-правового акта с привлечением экспертов, изучения значительного количества актов действующего законодательства и т.п.) этот срок может быть продлен органом государственной регистрации, но не более чем на 10 рабочих дней, о чем уведомляется орган, направивший нормативно-правовой акт на государственную регистрацию.

Нормативно-правовой акт может быть возвращен органом государственной регистрации без государственной регистрации для доработки по просьбе субъекта нормотворчества, а также если субъектом нормотворчества нарушены требования пункта 9 настоящего Положения либо порядок подачи акта на государственную регистрацию, установленный органом государственной регистрации.

Если нормативно-правовой акт соответствует требованиям, указанным в настоящем Положении, орган государственной регистрации принимает решение о его государственной регистрации и вносит его в государственный реестр.

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