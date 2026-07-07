  1. Публикации
  2. / Судебная практика

После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей

10:00, 7 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
200 тысяч гривен за сообщения в Viber-чате соседей: Верховный Суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего.
После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации суды все чаще оценивают сообщения, распространенные в мессенджерах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 1 июля 2026 года по делу № 370/866/25  рассмотрела спор о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с сообщениями, опубликованными в Viber-чате жителей села.

Обстоятельства дела

Истец и ответчица являются соседями. Между ними возник длительный конфликт из-за собак, которых содержала ответчица.

В Viber-чате жителей села, в котором состояли 143 участника, ответчица опубликовала ряд сообщений о конфликте с соседом. В частности, она утверждала, что он настраивает против нее других жителей, провоцирует собак, устраивает ей террор, произвел выстрел в ее сторону, угрожает оружием, оскорбляет ее и «скрывается под маской героя».

Истец, являющийся военнослужащим, считал, что эти сообщения касаются именно его, хотя его имя в публикациях не упоминалось, и просил их опровергнуть, а также взыскать 200 тыс. грн морального вреда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, однако апелляционный суд отменил это решение и полностью отказал в удовлетворении иска. Истец обжаловал постановление в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что основанием для вмешательства в право на свободу выражения взглядов и для удовлетворения иска о защите достоинства и чести физического лица, деловой репутации физического и юридического лица является совокупность обстоятельств.

Суд отметил, что одним из основных вопросов, подлежащих разрешению в данной категории дел, является определение характера распространенной информации и выяснение того, является ли она фактическим утверждением либо оценочным суждением. Подлежат учету содержание распространенной информации, ее значение для общественной дискуссии, личность, в отношении которой распространена информация, достоверность информации и последствия ее распространения.

Для защиты чести, достоинства и деловой репутации суду необходимо четко определить предмет доказывания по делу и установить, что именно являлось предметом распространения информации, то есть имеются ли объективные основания для ответственности по статье 277 ГК Украины.

Для этого следовало определить действия, явления и факты, на которые направлена информация, а также установить, имеют ли эти действия, явления и факты непосредственную либо опосредованную связь с личностью истца.

То есть необходимо выяснить, касается ли распространенная автором информация непосредственно личности истца либо через нее опосредованно освещаются события, связанные с истцом, в общественной или коллективной жизни через призму взглядов автора. Сделать это возможно лишь путем анализа всего контекста распространенной информации, а не отдельных «вырванных» из него терминов.

Суд отметил, что личная интерпретация информации, полученной из других источников, в форме комментария является оценочным суждением, а не утверждением о фактах, поэтому не может быть ни опровергнута, ни подтверждена.

ВС указал, что для разграничения фактического утверждения и оценочного суждения необходимо учитывать обстоятельства дела и общий тон высказываний, принимая во внимание, что утверждения по вопросам, представляющим общественный интерес, могут в силу этого являться оценочными суждениями, а не констатацией фактов.

Если утверждение является оценочным суждением, должна существовать достаточная фактическая основа для него, иначе оно будет чрезмерным.

Сам по себе резкий характер высказывания не препятствует отнесению определенного высказывания к оценочному суждению. Отдельные высказывания не могут быть опровергнуты по иску об опровержении недостоверной информации.

Оценивая обстоятельства данного дела, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о необходимости анализа всего содержания сообщений и контекста конфликта между сторонами.

ВС отметил, что суд апелляционной инстанции надлежащим образом исследовал содержание оспариваемой информации, тематику и контекст ее изложения, дал надлежащую оценку балансу конкурирующих прав и интересов сторон и пришел к мотивированному выводу о том, что распространенная ответчицей информация в группе (чате) мессенджера Viber не подлежит опровержению.

Апелляционный суд обоснованно пришел к выводу, что распространенная ответчицей информация относится к категории оценочных суждений и предоставляет жителям села возможность самостоятельно проанализировать ее и воспринять содержание в соответствии со своими субъективными убеждениями.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации определяющее значение имеет не отдельная фраза, а общий смысл и контекст распространенной информации. Если сообщения являются оценочными суждениями, даже при их резком или эмоциональном характере, они не подлежат опровержению, а при отсутствии нарушения личных неимущественных прав отсутствуют и основания для возмещения морального вреда.

Читайте также: не все можно писать в социальных сетях и за какие публикации могут привлечь к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд военные соцсети Viber

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС применила позицию ЕСПЧ относительно непосильного судебного сбора для юридических лиц

Отказ юридическому лицу в отсрочке уплаты судебного сбора без оценки его имущественного положения может нарушать право на доступ к суду.

ВСП согласовал назначение экс-председателя ВАКС Елены Танасевич судьей Апелляционной палаты

Высший совет правосудия рекомендовал назначить Олену Танасевич судье́й Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Могут ли забрать квартиру или арестовать счета: главные вопросы о долгах в военное положение

В каких условиях должник рискует потерять квартиру, какие счета могут быть арестованы и какие гарантии действуют во время военного положения.

После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей

200 тысяч гривен за сообщения в Viber-чате соседей: Верховный Суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего.

Минцифры запускает новый этап цифровизации государственных сервисов с помощью ИИ-ассистентов в ЦПАУ

В Минцифры сообщили о подготовке к внедрению искусственного интеллекта в работу ЦПАУ для автоматизации части процессов и улучшения предоставления административных услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]