После конфликта с соседкой в Viber-чате военнослужащий обратился в суд: как ВС оценил эмоциональные высказывания в чате соседей

200 тысяч гривен за сообщения в Viber-чате соседей: Верховный Суд оставил без удовлетворения иск военнослужащего.

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В делах о защите чести, достоинства и деловой репутации суды все чаще оценивают сообщения, распространенные в мессенджерах.

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда в постановлении от 1 июля 2026 года по делу № 370/866/25 рассмотрела спор о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с сообщениями, опубликованными в Viber-чате жителей села.

Обстоятельства дела

Истец и ответчица являются соседями. Между ними возник длительный конфликт из-за собак, которых содержала ответчица.

В Viber-чате жителей села, в котором состояли 143 участника, ответчица опубликовала ряд сообщений о конфликте с соседом. В частности, она утверждала, что он настраивает против нее других жителей, провоцирует собак, устраивает ей террор, произвел выстрел в ее сторону, угрожает оружием, оскорбляет ее и «скрывается под маской героя».

Истец, являющийся военнослужащим, считал, что эти сообщения касаются именно его, хотя его имя в публикациях не упоминалось, и просил их опровергнуть, а также взыскать 200 тыс. грн морального вреда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, однако апелляционный суд отменил это решение и полностью отказал в удовлетворении иска. Истец обжаловал постановление в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что основанием для вмешательства в право на свободу выражения взглядов и для удовлетворения иска о защите достоинства и чести физического лица, деловой репутации физического и юридического лица является совокупность обстоятельств.

Суд отметил, что одним из основных вопросов, подлежащих разрешению в данной категории дел, является определение характера распространенной информации и выяснение того, является ли она фактическим утверждением либо оценочным суждением. Подлежат учету содержание распространенной информации, ее значение для общественной дискуссии, личность, в отношении которой распространена информация, достоверность информации и последствия ее распространения.

Для защиты чести, достоинства и деловой репутации суду необходимо четко определить предмет доказывания по делу и установить, что именно являлось предметом распространения информации, то есть имеются ли объективные основания для ответственности по статье 277 ГК Украины.

Для этого следовало определить действия, явления и факты, на которые направлена информация, а также установить, имеют ли эти действия, явления и факты непосредственную либо опосредованную связь с личностью истца.

То есть необходимо выяснить, касается ли распространенная автором информация непосредственно личности истца либо через нее опосредованно освещаются события, связанные с истцом, в общественной или коллективной жизни через призму взглядов автора. Сделать это возможно лишь путем анализа всего контекста распространенной информации, а не отдельных «вырванных» из него терминов.

Суд отметил, что личная интерпретация информации, полученной из других источников, в форме комментария является оценочным суждением, а не утверждением о фактах, поэтому не может быть ни опровергнута, ни подтверждена.

ВС указал, что для разграничения фактического утверждения и оценочного суждения необходимо учитывать обстоятельства дела и общий тон высказываний, принимая во внимание, что утверждения по вопросам, представляющим общественный интерес, могут в силу этого являться оценочными суждениями, а не констатацией фактов.

Если утверждение является оценочным суждением, должна существовать достаточная фактическая основа для него, иначе оно будет чрезмерным.

Сам по себе резкий характер высказывания не препятствует отнесению определенного высказывания к оценочному суждению. Отдельные высказывания не могут быть опровергнуты по иску об опровержении недостоверной информации.

Оценивая обстоятельства данного дела, Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о необходимости анализа всего содержания сообщений и контекста конфликта между сторонами.

ВС отметил, что суд апелляционной инстанции надлежащим образом исследовал содержание оспариваемой информации, тематику и контекст ее изложения, дал надлежащую оценку балансу конкурирующих прав и интересов сторон и пришел к мотивированному выводу о том, что распространенная ответчицей информация в группе (чате) мессенджера Viber не подлежит опровержению.

Апелляционный суд обоснованно пришел к выводу, что распространенная ответчицей информация относится к категории оценочных суждений и предоставляет жителям села возможность самостоятельно проанализировать ее и воспринять содержание в соответствии со своими субъективными убеждениями.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление апелляционного суда — без изменений.

Суд подтвердил, что при разрешении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации определяющее значение имеет не отдельная фраза, а общий смысл и контекст распространенной информации. Если сообщения являются оценочными суждениями, даже при их резком или эмоциональном характере, они не подлежат опровержению, а при отсутствии нарушения личных неимущественных прав отсутствуют и основания для возмещения морального вреда.

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