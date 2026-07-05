Не все можно писать в соцсетях: за какие посты могут привлечь к ответственности

Прежде чем нажать «Опубликовать»: за какие посты в соцсетях можно понести ответственность по закону.

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Социальные сети давно стали местом, где люди не только общаются, но и высказывают собственное мнение, комментируют события и распространяют информацию. Однако любой пост, комментарий или публикация могут иметь не только общественный резонанс, но и юридические последствия.

За распространение недостоверной информации, угрозы, язык вражды или отдельные неправомерные сообщения закон предусматривает как гражданско-правовую, так и административную либо уголовную ответственность.

Когда публикация в социальных сетях может стать основанием для суда

Каждый человек, который считает, что его честь, достоинство или деловую репутацию унизили в социальных сетях, имеет право обратиться в суд за защитой своих прав.

Распространение недостоверной информации может повлечь гражданско-правовую ответственность. В таком случае суд может обязать опровергнуть недостоверные сведения, а также возместить моральный и, при наличии оснований, имущественный ущерб.

По делам о защите чести, достоинства и деловой репутации истец должен предоставить конкретные доказательства того, что распространенная информация является недостоверной, а также подтвердить, что ее опубликовал именно ответчик.

В то же время удаление публикации не гарантирует избежания ответственности. Если пост или комментарий были надлежащим образом зафиксированы, например путем нотариального удостоверения скриншота, это может быть использовано в качестве доказательства в суде даже после удаления материала.

За какие посты и комментарии могут наказать

В зависимости от содержания публикации ответственность может быть разной.

Угрозы. Если в комментариях или сообщениях содержатся угрозы физической расправой, автору может грозить уголовная ответственность. За такие действия закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Безосновательные обвинения. Если без доказательств назвать человека, например, «вором» или «мошенником», это может стать основанием для судебного иска. Если суд станет на сторону истца, нарушителя могут обязать выплатить компенсацию морального вреда.

Оскорбления по национальному, расовому или религиозному признаку. За такие действия статья 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Распространение панических сообщений. За распространение паники в социальных сетях относительно событий, связанных с полномасштабной войной РФ против Украины, может наступать административная ответственность по статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция предусматривает:

штраф от 170 до 255 гривен;

либо исправительные работы сроком до одного месяца.

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