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В Украине появится Военно-морская академия — где будут обучать будущих офицеров ВМС

20:31, 4 июля 2026
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Новый учебный заведение создадут на базе Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия».
В Украине появится Военно-морская академия — где будут обучать будущих офицеров ВМС
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Президент Владимир Зеленский подписал указ №583/2026 «Вопросы создания Военно-морской академии», которым поручил Кабинету Министров обеспечить в установленном порядке создание нового высшего военного учебного заведения.

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Согласно документу, Военно-морскую академию должны создать на базе Института Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия».

Как отмечается в указе, решение принято с целью реализации Стратегии морской безопасности Украины, утвержденной указом Президента от 17 июля 2024 года №468/2024, а также для повышения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кабинету Министров поручено обеспечить решение вопроса создания Военно-морской академии в соответствии с установленным законодательством порядком.

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президент указ Владимир Зеленский

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