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В Україні з'явиться Військово-морська академія — де навчатимуть майбутніх офіцерів ВМС

20:31, 4 липня 2026
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Новий навчальний заклад створять на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».
В Україні з'явиться Військово-морська академія — де навчатимуть майбутніх офіцерів ВМС
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Президент Володимир Зеленський підписав указ №583/2026 «Питання створення Військово-морської академії», яким доручив Кабміну забезпечити в установленому порядку створення нового вищого військового навчального закладу.

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Згідно з документом, Військово-морську академію мають створити на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Як зазначено в указі, рішення ухвалено з метою реалізації Стратегії морської безпеки України, затвердженої указом Президента від 17 липня 2024 року №468/2024, а також для підвищення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Кабміну доручено забезпечити вирішення питання створення Військово-морської академії відповідно до встановленого законодавством порядку.

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президент указ Володимир Зеленський

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