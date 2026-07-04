В Україні з'явиться Військово-морська академія — де навчатимуть майбутніх офіцерів ВМС

Новий навчальний заклад створять на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ №583/2026 «Питання створення Військово-морської академії», яким доручив Кабміну забезпечити в установленому порядку створення нового вищого військового навчального закладу.

Згідно з документом, Військово-морську академію мають створити на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія».

Як зазначено в указі, рішення ухвалено з метою реалізації Стратегії морської безпеки України, затвердженої указом Президента від 17 липня 2024 року №468/2024, а також для підвищення спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Кабміну доручено забезпечити вирішення питання створення Військово-морської академії відповідно до встановленого законодавством порядку.

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