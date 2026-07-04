460 тисяч гривень на місяць — як працюватиме нова система бойових виплат військовим

Виплати за участь у боях, штурмові дії та захоплення полонених: як працюватимуть нові правила.

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Система додаткового грошового забезпечення військовослужбовців зазнала одного з наймасштабніших оновлень за час повномасштабної війни. Відтепер розмір винагороди залежатиме не лише від факту участі у бойових діях, а й від конкретних умов виконання завдань, місця їх проведення, рівня ризику та досягнутого результату.

Для окремих категорій військовослужбовців передбачено нові щомісячні виплати, добові винагороди за штурмові дії, бонуси за захоплення полонених і підтверджене знищення противника, а також чіткий порядок документального підтвердження права на кожну з них.

Водночас базове грошове забезпечення військових залишається незмінним, а максимальний розмір бойових виплат тепер обмежується окремими правилами.

Розмір нових бойових виплат визначено постановою Кабміну №768. Механізм їх нарахування встановлений наказом Міністерства оборони № 232 від 29 червня, яким внесено зміни до Порядку виплати грошового забезпечення (наказ Міноборони № 260 від 07.06.2018).

Базове грошове забезпечення не змінюється

Посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та інші постійні складові грошового забезпечення залишаються без змін.

До існуючої системи додаються нові виплати.

Додаткові бойові винагороди і умови виконання завдань

Нова система передбачає декілька видів щомісячних додаткових винагород – від 10 000 до 170 000 грн, – розмір яких визначається характером і місцем виконання бойових завдань.

Додаткова винагорода за участь в бойових діях 100 000 грн/місяць

Виплачується пропорційно часу участі тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, перебуваючи в районах їх здійснення, і виконує бойові (спеціальні) завдання за такими підставами:

ведення бойових дій на лінії зіткнення на глибину до батальйону включно ;

; виявлення повітряних цілей противника в районах ведення бойових дій;

польоти в повітряному просторі областей, де ведуться бойові дії;

вогневе ураження противника у складі підрозділів ракетних військ і артилерії або ППО;

дії на території противника;

вогневе ураження повітряних і морських цілей противника;

виведення повітряних суден з-під удару з виконанням зльоту;

дії кораблів, катерів, суден у морській і річковій акваторії поза межами внутрішніх акваторій портів і пунктів базування;

медичний персонал медичних частин та підрозділів у районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об'єкти охорони та звільнення таких об'єктів;

розмінування в місцях виконання завдань за призначенням згідно з бойовими розпорядженнями.

Виплата поширюється на широке коло спеціальностей – від піхоти і розвідки до екіпажів кораблів, медиків і саперів – за єдиним критерієм: безпосередня присутність у районі бойових дій і виконання завдань за бойовим наказом.

Виплата 50 000 грн – пункти управління

За новою редакцією Порядку виплата 50 000 грн/місяць (пропорційно часу) нараховується військовослужбовцям, які виконують завдання на пунктах управління бригад, центрів, полків, зведених підрозділів, батальйонів і загонів, з яких безпосередньо здійснюється оперативне (бойове) управління підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії в районі їх ведення.

Нововведення:

Прив'язка до району бойових дій підпорядкованих підрозділів. За новою нормою критерій – не місце розташування самого штабу, а де ведуть бойові дії підрозділи під його управлінням. Штаб бригади, розгорнутий поза районом безпосереднього ведення бойових дій, але який здійснює бойове управління підрозділами, що воюють у цьому районі, підставу для 50 000 грн має. Виключення персоналу охорони і забезпечення. Підрозділи охорони, забезпечення та обслуговування, що входять до складу зазначених пунктів управління, виплату не отримують.

Для штабів вище рівня бригади (управлінь штабів угруповань) право на виплату залежить від включення до окремого переліку, який затверджує Головнокомандувач ЗСУ або начальник Генштабу ЗСУ за погодженням із Міністерством оборони. Включення до переліку – не автоматичне.

Виплата за виконання бойових (спеціальних) завдань 30 000 грн/місяць

За виконання бойових (спеціальних) завдань за бойовими наказами (розпорядженнями), зокрема:

колективна підготовка в ході відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу;

робочі групи в межах областей, де ведуться бойові дії, – за визначенням Головнокомандувача або начальника Генштабу;

розмінування поза районами ведення бойових дій;

всебічне забезпечення діючих угруповань безпосередньо в районах бойових дій;

протиповітряне прикриття та наземна оборона об'єктів критичної інфраструктури поза межами військових містечок.

Виплата охоплює широкий спектр завдань – від відновлення боєздатності резервів до протиповітряного прикриття в тилу – і є базовою бойовою надбавкою для тих, хто діє поза районом безпосереднього зіткнення з противником, але виконує завдання, що безпосередньо забезпечують ведення бойових дій.

Тилова надбавка 10 000 грн/місяць

Нова тилова надбавка (додаткова винагорода), запроваджена постановою № 768. Виплачується пропорційно часу виконання обов'язків служби усім, хто не отримує жодної з вищезазначених надбавок, за такими винятками – не нараховується:

тим, хто перебуває у відпустці зі збереженням ГЗ – за час відпустки;

зарахованим у розпорядження командирів або звільненим від посад (крім тимчасового виконання обов'язків);

курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів;

відрядженим на навчання до навчальних військових частин;

зарахованим до змінного складу частин резерву та запасних рот.

Тилова надбавка є мінімальним гарантованим рівнем додаткової винагороди для всього особового складу незалежно від наявності контракту, який фактично несе службу, – за винятком тих категорій, чиє перебування у частині має тимчасовий або навчальний характер.

Принцип конкуренції виплат

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька виплат зі шкали 100К/50К/30К/10К – нараховується одна, більша в розрахунку на день. Виплата 10 000 грн призначена виключно для тих, хто не має підстав для жодної з вищих сум.

Виплати інструкторському складу безпосередньо у військових частинах

Окремо від виплат викладачам навчальних частин і військових вишів (постанова № 168), запроваджено шкалу для інструкторів, які працюють безпосередньо у бойових військових частинах:

25 000 грн/місяць – командири (начальники) підрозділів інструкторів;

– командири (начальники) підрозділів інструкторів; 15 000 грн/місяць – інструкторський склад із базовим рівнем підготовки сержантського складу і базовим рівнем підготовки інструкторів;

– інструкторський склад із базовим рівнем підготовки сержантського складу і базовим рівнем підготовки інструкторів; 25 000 грн/місяць – інструкторський склад із середнім рівнем підготовки сержантського складу і підвищеним рівнем підготовки інструкторів;

– інструкторський склад із середнім рівнем підготовки сержантського складу і підвищеним рівнем підготовки інструкторів; 30 000 грн/місяць – інструкторський склад із підвищеним рівнем підготовки сержантського складу і академічним рівнем підготовки інструкторів;

– інструкторський склад із підвищеним рівнем підготовки сержантського складу і академічним рівнем підготовки інструкторів; 30 000 грн/місяць – інструкторський склад підрозділів інструкторів (не нижче базового рівня підготовки), якому надано статус учасника бойових дій.

Виплата нараховується з дня вступу до виконання обов'язків на підставі наказу командира частини і підтвердження проведення підготовки відповідними документами (розпорядження, наказ, розклад занять, журнал обліку бойової підготовки).

Зональні винагороди – 170 000 і 70 000 грн

Ці додаткові виплати прив'язані виключно до відстані від лінії бойового зіткнення, на якій виконуються завдання, і нараховуються пропорційно кількості фактичних днів перебування у відповідній зоні.

170 000 грн/місяць пропорційно – за виконання завдань:

на відстані до взводного опорного пункту включно (на лінії або в наступі/контрнаступі/контратаці);

включно (на лінії або в наступі/контрнаступі/контратаці); на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони і позиціями противника;

на території противника.

70 000 грн/місяць пропорційно – за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовослужбовець перебував у різних районах – виплати нараховуються за кожен район пропорційно відповідним дням і сумуються.

Підтвердження: бойовий наказ (розпорядження), журнал бойових дій або бойове донесення, рапорт командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем. Один день – це повна календарна доба (00:00–24:00), незалежно від кількості залучень за добу. Якщо завдання виконувалося на межі двох діб – зараховується як два дні. Накази про виплату видаються до 5 числа поточного місяця за даними обліку за попередній місяць.

Винагороди за штурмові дії – 40 000 і 20 000 грн на добу

Ці винагороди нараховуються залежно від характеру штурмових дій:

40 000 грн/добу – за штурм із захопленням позицій безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

20 000 грн/добу – за відновлення (повернення) позицій, захоплених інфільтрованими групами противника, у глибині власної оборони.

Якщо в одну добу є підстави для обох ставок – виплачується більша (40 000 грн).

Ці виплати мають складнішу процедуру підтвердження. Командир військової частини подає до органу військового управління клопотання про підтвердження виконання відповідних бойових (спеціальних) завдань. Документи, що підтверджують їх виконання (бойовий наказ, журнал бойових дій, бойове донесення, рапорт командира підрозділу з показниками операції, поіменний список учасників), зберігаються у військовій частині та є підставою для підготовки клопотання. Орган військового управління розглядає клопотання протягом трьох днів і видає розпорядчий документ про підтвердження. Лише після цього у військовій частині видається наказ про виплату.

Додаткова винагорода за захоплення в полон – 100 000 грн

За кожного захопленого військовополоненого – 100 000 грн на підрозділ (групу), що безпосередньо здійснив захоплення. Розподіляється між учасниками з урахуванням особистого внеску кожного.

Підтвердження: журнал бойових дій, бойове донесення з кількістю захоплених, копія списку і акта приймання-передачі полонених, рапорт командира підрозділу, поіменний список учасників. Командир частини видає наказ про виплату протягом трьох днів з отримання документів.

Додаткова винагорода за підтверджений результат ближнього бою

15 000 грн – додаткова винагорода підрозділу (групі), яка нараховується за результатами верифікації виконання бойового завдання у стрілецькому або рукопашному бою. Виплата здійснюється лише після підтвердження визначених Порядком підстав, зокрема обов'язкової відеофіксації.

Виплата має окремий канал підтвердження через ІКС «Дельта»: уповноважена особа частини вносить дані (підрозділ, ПІБ і посади учасників, кількість знищених, координати, дату й час, відеоматеріали, дані про засіб ураження). Відповідальні особи Фонду розвитку інновацій верифікують відомості протягом 72 годин. За результатами верифікації МО формує автоматичний звіт, на підставі якого командир частини видає наказ протягом трьох днів.

Загальний ліміт бойових виплат – 460 000 грн на місяць

Ліміт 460 000 грн стосується виключно бойових виплат і розраховується як сума трьох категорій:

100 000 грн – за безпосередню участь у бойових діях (постанова № 168);

170 000 або 70 000 грн – зональна виплата (постанова № 768);

40 000 або 20 000 грн × кількість штурмових діб (постанова № 768).

Якщо сума цих трьох категорій за місяць перевищує 460 000 грн – нараховується рівно 460 000 грн.

Поза лімітом нараховуються окремо:

базове грошове забезпечення (посадовий оклад, оклад за званням, надбавки);

одноразова грошова допомога за підписання першого контракту;

бонус за захоплення в полон (100 000 грн за кожного полоненого);

бонус за знищення живої сили противника (15 000 грн за кожного знищеного).

Таким чином, реальна місячна виплата військовослужбовця на передовій складається з базового ГЗ, бойових виплат у межах ліміту 460 000 грн і бонусів за результат, що додаються поза лімітом, – і не має фіксованої стелі.

Хто і коли підтверджує право на виплати

Загальний принцип: підтвердження здійснюється на підставі первинних бойових документів – наказів, журналів бойових дій, бойових донесень, рапортів командирів підрозділів. Що специфічніша виплата, то складніший ланцюг верифікації: від наказу командира частини (зональні виплати 170К/70К) до триденного розгляду органом військового управління (штурмові) і 72-годинної верифікації через систему «Дельта» (знищення живої сили).

Для відряджених до інших частин виплата оголошується наказом за місцем штатної служби – на підставі офіційного повідомлення від частини, де завдання виконувалося фактично.

Нова система виплат – від тилової надбавки до штурмових добових і бонусів за результат – формує єдиний механізм, у якому розмір винагороди зростає пропорційно до ризику і характеру виконуваних завдань.

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