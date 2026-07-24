Лікарку визнали винною у смерті породіллі в Києві: 2 роки ув’язнення та 15 млн грн дітям загиблої

Після смерті жінки її двоє малолітніх дітей залишилися без батьків, оскільки після смерті дружини тяжко захворів та невдовзі помер також батько.

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Оболонський районний суд Києва визнав винною лікарку акушера-гінеколога у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки. Суд призначив їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі, а також задовольнив цивільні позови бабусі та дідуся дітей про стягнення з неї 15 млн гривень моральної шкоди на користь дітей померлої пацієнтки.

За матеріалами справи, у липні 2023 року вагітну жінку доставили до одного з центрів репродуктивної та перинатальної допомоги у Києві. Медичний огляд та подальшу допомогу їй надавала чергова лікарка акушер-гінеколог.

Внаслідок загибелі плода та проведеної подальшої пологової діяльності потерпілій було спричинено ушкодження пологових шляхів, які своєю чергою стали причиною смерті жінки.

Прокуратура довела в суді, що лікарка мала необхідні умови для проведення діагностики та відповідний рівень кваліфікації, однак не забезпечила належного спостереження за станом пацієнтки після народження мертвої дитини, коли жінка перебувала у критичному стані.

У прокуратурі зазначили, що за умови своєчасного діагностування лікаркою спричинених під час пологів тілесних ушкоджень та адекватної терапії, життя жінки можна було врятувати.

Після смерті жінки її двоє малолітніх дітей залишилися без батьків, оскільки після смерті дружини тяжко захворів та невдовзі помер також батько.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва лікарку визнано винною у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

З метою забезпечення стягнення цієї суми судом накладено арешт на майно обвинуваченої, що дозволяє компенсувати завдані збитки.

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