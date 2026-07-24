Як отримати громадянство України, якщо немає документів про проживання

Якщо людина постійно проживала в Україні на момент проголошення незалежності або станом на 13 листопада 1991 року, але досі не має громадянства, — вона може його оформити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Люди, які постійно проживали на території України на момент проголошення незалежності або станом на 13 листопада 1991 року, але досі не оформили громадянство України, можуть підтвердити цей факт у встановленому законом порядку. Це необхідно для оформлення пенсії, соціальних виплат, спадщини, укладення шлюбу та вирішення інших юридичних питань.

Як пояснили у Міністерстві юстиції України, встановлення факту постійного проживання на території України є підставою для оформлення належності до громадянства України або його набуття за територіальним походженням.

Скористатися такою процедурою можуть громадяни колишнього СРСР, які постійно проживали в Україні станом на 24 серпня 1991 року. Також це стосується осіб, які проживали в Україні станом на 13 листопада 1991 року та не були громадянами інших держав, а також тих, хто прибув на постійне проживання після цієї дати й має у паспорті громадянина СРСР зразка 1974 року відмітку «громадянин України». Аналогічне право мають і їхні діти, які прибули разом із батьками, не досягнувши повноліття.

Підтвердити факт проживання можна за допомогою одного або кількох документів. Серед них — довідки органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, місця роботи чи проживання, поквартирні картки, картки прописки, трудова книжка, військовий квиток, медична книжка, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, довідка з Єдиного державного демографічного реєстру та інші документи, у яких зазначено період проживання на території України.

Якщо Державна міграційна служба відмовила у підтвердженні громадянства через відсутність необхідних документів, людина може звернутися до суду із заявою про встановлення факту постійного проживання.

У заяві потрібно зазначити, який саме факт необхідно встановити та з якою метою, а також пояснити, чому неможливо отримати або відновити документи, що підтверджують цей факт, наприклад через втрату чи знищення архівів. До заяви необхідно додати наявні докази проживання та, за можливості, письмову відмову Державної міграційної служби.

За подання заяви до суду необхідно сплатити судовий збір у розмірі 665,60 гривні.

Особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, можуть також скористатися безоплатною правничою допомогою. Вона включає консультації юристів, підготовку процесуальних документів і представництво інтересів, зокрема в суді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», громадяни низки іноземних держав, які мають українське походження або родичів, пов’язаних з територією України, можуть набути українське громадянство за територіальним походженням у спрощеному порядку.

Для цього необхідно підтвердити відповідний зв’язок із Україною, подати визначений пакет документів, скласти три обов’язкові іспити та сплатити консульський збір.