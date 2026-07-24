В Україні запустять новий формат ДПА для школярів: які завдання будуть та хто складатиме іспит

Під час цього оцінювання перевірятимуть знання з мовно-літературної та математичної освітніх галузей.

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Восени 2026 року в Україні проведуть пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації (ДПА). Участь у ньому візьмуть близько 2 тисяч учнів 10 класів.

Іспит організує Український центр оцінювання якості освіти. Як повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, пілотна ДПА буде перевіряти знання учнів із двох освітніх галузей — мовно-літературної та математичної. Учасниками стануть десятикласники, які вже завершили навчання за програмою базової середньої освіти, тобто закінчили 9 класів.

Надалі модель атестації планують розширити. До переліку можуть додати завдання з природничої, історичної та іншомовної освітніх галузей.

Для проведення іспиту створять спеціальну онлайн-платформу. Через неї учні отримуватимуть матеріали, а школи завантажуватимуть результати.

Доступ до індивідуальних результатів матимуть лише заклади освіти. На інших рівнях використовуватимуть лише узагальнені статистичні дані.

Нова ДПА матиме комбінований формат — частину завдань школярі виконуватимуть в електронному вигляді, а частину — письмово.

Онлайн перевірятимуть завдання, які можна оцінити автоматично, зокрема:

базові математичні обчислення;

лексичні завдання;

аналіз текстів.

На папері учні виконуватимуть завдання, які потребують розгорнутої відповіді:

написання власних текстів;

пояснення ходу розв’язання задач;

формулювання аргументованих відповідей.

Формат державної підсумкової атестації для учнів 12 класів наразі ще розробляють. Остаточну модель планують визначити після запуску старшої профільної школи.

Передбачається, що всі випускники складатимуть на базовому рівні оцінювання з мовно-літературної та математичної галузей. Профільні предмети учні проходитимуть на поглибленому рівні відповідно до обраного напряму навчання.

У Міністерстві освіти і науки також розглядають можливість, щоб результати ДПА після 12 класу у майбутньому могли замінити окремі вступні випробування до закладів вищої освіти.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні планують змінити правила вступної кампанії та звільнити школярів від проходження державної підсумкової атестації. Відповідні норми передбачені законопроєктом №15254, яким пропонується скасувати ДПА для здобувачів освіти, які у 2027 році завершуватимуть кожен рівень повної загальної середньої освіти.

Документ передбачає зміни правил вступної кампанії та скасування державної підсумкової атестації у 2027 році. Законопроєкт покликаний забезпечити завчасне визначення умов вступу для майбутніх абітурієнтів та надати уряду й Міністерству освіти більше можливостей адаптувати процедури до умов воєнного стану.