Кожні 30 днів — обов'язкова інформація для родин: як пропонують змінити систему пошуку зниклих безвісти

Ініціатива передбачає, що родини зможуть онлайн відстежувати перебіг пошуку своїх близьких.

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Тисячі українських родин уже тривалий час живуть у невідомості, очікуючи будь-якої інформації про своїх близьких, які зникли безвісти під час захисту України. На цьому тлі прозвучала ініціатива щодо комплексного оновлення державної системи пошуку таких військовослужбовців. Серед запропонованих змін — єдині правила проведення пошукових заходів, краща координація між державними органами, створення спеціалізованих пошукових груп, електронний кабінет для родин та регулярне інформування про перебіг пошуку.

Родини військовослужбовців пропонують змінити систему пошуку зниклих безвісти

До Кабміну звернулися від імені родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час захисту України. У зверненні наголошується на необхідності невідкладного вдосконалення державної системи їх пошуку.

Автори зазначають, що тисячі українських родин щодня перебувають у стані невизначеності, не маючи достатньої інформації про долю своїх рідних. На їхню думку, чинна система пошуку потребує більшої координації, прозорості та чітких алгоритмів взаємодії між усіма державними органами.

У зв’язку з цим уряд просять розробити та затвердити комплекс державних заходів, які мають забезпечити ефективний пошук військовослужбовців, що зникли безвісти за особливих обставин.

Які зміни пропонують запровадити

Кабміну пропонують:

затвердити єдиний державний порядок організації та проведення пошукових заходів щодо військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин;

визначити чіткий алгоритм взаємодії між Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України, Збройними Силами України, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та іншими органами;

запровадити обов’язкове проведення пошукових заходів після стабілізації безпекової ситуації в районі зникнення військовослужбовця, якщо це можливо без непропорційного ризику для життя і здоров’я інших військовослужбовців;

забезпечити створення та належне фінансування спеціалізованих пошукових груп, оснащених сучасними технічними засобами, зокрема безпілотними літальними апаратами, засобами аеророзвідки, сучасними засобами зв’язку та іншими технологіями;

створити єдину електронну систему обліку проведених пошукових заходів із фіксацією всіх виконаних дій, відповідальних осіб та результатів;

запровадити для родин зниклих безвісти персональний електронний кабінет, через який вони зможуть отримувати інформацію про стан опрацювання справи, проведені заходи та відповідальні органи в межах, дозволених законодавством;

встановити обов’язкове регулярне інформування родин про проведені заходи не рідше одного разу на 30 календарних днів, навіть якщо нової інформації не отримано;

посилити персональну відповідальність посадових осіб за безпідставне затягування, неналежне виконання або невиконання заходів щодо організації пошуку;

створити незалежний механізм громадського контролю за організацією пошукових заходів із залученням представників родин військовослужбовців, які зникли безвісти, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадських організацій, що працюють у сфері захисту прав таких родин;

розробити державний стандарт психологічної, юридичної та інформаційної підтримки родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин.

На чому наголошують автори звернення

Автори звернення зазначають, що держава має зробити все можливе для встановлення долі кожного українського захисника.

На їхню думку, кожен військовослужбовець повинен бути впевненим, що у разі зникнення держава використає всі можливі законні засоби для його пошуку, а кожна родина має право на гідне ставлення, своєчасне інформування та впевненість у тому, що пошук її близької людини є реальним пріоритетом держави.

У зверненні також міститься заклик до Кабінету Міністрів України підтримати відповідну ініціативу, розробити та затвердити необхідні нормативно-правові акти, а також забезпечити належне фінансування й координацію державної системи пошуку військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин.

Йдеться про петицію №41/010387-26еп.

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