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Виїзд багатодітного батька за кордон: чи потрібна відстрочка, якщо діти від різних шлюбів

19:55, 24 липня 2026 70
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Самого статусу багатодітного батька недостатньо — для перетину кордону потрібно виконати ще одну обов'язкову умову.
Виїзд багатодітного батька за кордон: чи потрібна відстрочка, якщо діти від різних шлюбів
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Статус багатодітного батька сам по собі ще не гарантує можливість безперешкодно виїхати з України під час воєнного стану. Навіть якщо троє дітей народилися у різних шлюбах, для перетину державного кордону необхідно виконати ще одну важливу умову — оформити відстрочку від мобілізації. Лише після цього інформація про неї має відображатися у застосунку «Резерв+», який потрібно пред’явити під час проходження прикордонного контролю.

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Хто з багатодітних батьків може виїхати за кордон

Під час воєнного стану для військовозобов’язаних громадян України діють обмеження на виїзд за межі країни. Водночас законодавство передбачає низку винятків, зокрема для осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

До цієї категорії належать і багатодітні батьки. При цьому право на виїзд не залежить від того, чи народилися троє дітей в одному шлюбі або у різних.

Чому свідоцтв про народження дітей недостатньо

Юристи наголошують, що одного лише підтвердження факту батьківства недостатньо для перетину кордону.

Для виїзду необхідно, щоб право на відстрочку було офіційно оформлене в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Після оформлення вона має відображатися у застосунку «Резерв+», який потрібно показати під час проходження прикордонного контролю.

Якщо відстрочка не оформлена, її слід отримати до планування поїздки за кордон.

До якого часу діє відстрочка для багатодітного батька

Право на відстрочку від мобілізації зберігається до моменту, поки найстаршій із трьох дітей не виповниться 18 років.

Підставою для її надання є наявність у військовозобов’язаного трьох неповнолітніх дітей.

Коли можна отримати відстрочку, якщо одна дитина — від попереднього шлюбу

Законодавство також передбачає окремі випадки, коли право на відстрочку може виникнути навіть тоді, коли третя дитина є дитиною дружини від попереднього шлюбу.

У таких ситуаціях рішення залежить від виконання встановлених законом умов, які підтверджують право військовозобов’язаного на відповідну підставу для відстрочки.

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