5G «з'їдає» заряд смартфона: чому батарея сідає швидше та як це виправити

Якщо користувач перебуває на межі покриття 5G, модем смартфона працює на максимальній потужності, аби втримати з’єднання.

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Використання мережі п’ятого покоління може скорочувати час автономної роботи смартфона на 6–11% порівняно з 4G LTE. Причиною є особливості роботи сучасних мереж і підвищене навантаження на пристрій.

Як пояснили експерти, основною причиною швидшого розряджання акумулятора є архітектура більшості мереж 5G. Наразі оператори переважно використовують несамостійну архітектуру (NSA), за якої смартфон одночасно підтримує з’єднання з мережами 4G і 5G. Через паралельну роботу двох радіомодулів пристрій споживає більше енергії.

Додатково заряд акумулятора витрачається швидше у зонах зі слабким покриттям 5G. У таких умовах модем працює на максимальній потужності, намагаючись утримати сигнал, що призводить до нагрівання смартфона та збільшення енергоспоживання.

Ще одним фактором є надвисока швидкість передачі даних. Вона спонукає застосунки автоматично завантажувати відео та інший контент у максимальній якості, зокрема 4K, що створює додаткове навантаження на процесор і графічний чип.

За даними тестів аналітичного сервісу Ookla, під час використання 5G смартфони витрачають приблизно на 6–11% більше заряду, ніж у мережі 4G LTE. Водночас у нових моделях цей показник поступово зменшується завдяки енергоефективним процесорам і вдосконаленим алгоритмам керування живленням.

Щоб зберегти заряд без відмови від швидкісного інтернету, фахівці рекомендують використовувати адаптивні режими роботи мережі. На iPhone варто активувати режим «5G Авто», який вмикає 5G лише за потреби. Користувачам Android радять увімкнути функцію адаптивного підключення, а за нестабільного покриття тимчасово перейти на режим LTE.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у столиці стартувало тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). Київ став четвертим українським містом, де запустили пілотну мережу нового стандарту зв’язку. Зазначається, що раніше технологію вже випробували у Львові, Харкові та Бородянці. Загалом можливістю скористатися мережею 5G під час тестування вже скористалися майже 1,5 млн абонентів.

Наразі доступ до 5G забезпечено в центральній частині Києва та на окремих локаціях мобільних операторів. Повномасштабне впровадження мережі п’ятого покоління по всій Україні планують після завершення воєнного стану.