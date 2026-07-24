В Італії хочуть знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років

В Італії можуть знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років — уряд уже схвалив законопроєкт, який посилює покарання для неповнолітніх правопорушників.

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Уряд Італії підтримав законопроєкт, який передбачає зниження віку кримінальної відповідальності до 14 років. Ініціатива покликана посилити боротьбу зі зростанням злочинності серед неповнолітніх.

Як повідомляє ANSA, документ змінює підхід до притягнення підлітків до відповідальності. Якщо закон ухвалять, особи, які досягли 14 років, зможуть відповідати за кримінальні правопорушення без необхідності щоразу доводити в суді, чи усвідомлювали вони наслідки своїх дій.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила, що навіть неповнолітні повинні відповідати за скоєні злочини.

«Той, хто чинить напади, грабежі чи вандалізм, має нести відповідальність за свої дії, навіть якщо йому лише 15 або 16 років», — заявила глава уряду.

Водночас Мелоні підкреслила, що надмірна суворість сама по собі не є розв’язанням проблеми, однак і м’які заходи без належної відповідальності не здатні зупинити зростання злочинності серед молоді.

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