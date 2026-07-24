ДПС розширює цифрові інструменти: на порталі з'являться нові дашборди

ДПС продовжує цифрову трансформацію та готує розширення переліку аналітичних дашбордів, які дозволяють аналізувати податкові надходження, використання РРО та інші важливі показники.

фото: ДПС

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Державна податкова служба України продовжує розвивати цифрові сервіси та розширювати перелік аналітичних дашбордів. Наразі на офіційному вебпорталі ДПС уже працюють дві інтерактивні аналітичні панелі, а найближчим часом їх кількість планують збільшити. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, дашборди стали результатом спільної роботи ДПС, Fiscal Policy Research Center (FPRC) та Міжнародного фонду «Відродження».

Під час робочого воркшопу представники ДПС разом з експертами Центру досліджень фіскальної політики обговорили практичне застосування аналітичних інструментів у щоденній роботі та можливості їх використання для ухвалення управлінських рішень.

«Ми всі звикли до того, що важлива інформація має бути зібрана в одному місці. Це швидко, зручно та зрозуміло. А найголовніше — дозволяє оперативно відстежувати тенденції й ухвалювати ефективні рішення. Саме до цього ми прагнемо і в Державній податковій службі», — зазначила Леся Карнаух.

Наразі на вебпорталі ДПС доступні два аналітичні дашборди.

Перший — «Аналітика РРО/ПРРО в Україні: ключові показники». Він надає інтерактивний доступ до інформації про:

використання РРО та програмних РРО на основі фіскальних чеків;

ділову активність суб’єктів господарювання;

обсяги та структуру розрахункових операцій;

ключові показники економічної активності країни.

Другий дашборд присвячений моніторингу податкових надходжень до загального фонду державного бюджету. За його допомогою можна переглядати:

загальний обсяг надходжень та їх структуру;

порівняння сплати податків за різні періоди — місяць, квартал, півріччя та з початку року;

динаміку надходжень у поточному та попередніх роках;

частку кожного окремого платежу в загальній сумі надходжень.

Як наголосила Леся Карнаух, розвиток інтерактивних дашбордів є важливим етапом трансформації ДПС у сучасну інституцію, що працює на основі даних. За її словами, цей інструмент стане корисним не лише для зовнішніх користувачів, а й для працівників служби, адже значно спростить підготовку аналітичних матеріалів і звітності.

Очільниця ДПС зазначила, що якщо раніше для аналізу ситуації доводилося опрацьовувати десятки сторінок звітів, то сьогодні достатньо одного екрана. Саме так, за її словами, мають працювати сучасні державні цифрові сервіси — швидко, просто та зрозуміло.

У ДПС також звернули увагу, що аналітичні панелі дозволяють лише за кілька кліків отримати інформацію як у масштабах усієї країни, так і деталізувати її до рівня окремої області, галузі економіки чи групи платників податків.

Заступник голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Панченко пояснив, що дашборди є повноцінним управлінським інструментом, який допомагає не лише аналізувати статистичні показники, а й відстежувати тенденції, виявляти відхилення та оцінювати фактори, що впливають на зміну показників.

За його словами, система побудована за чотирма рівнями деталізації — аналітика, динаміка, таблиці та карта, що забезпечує комплексний аналіз податкових процесів. Такі цифрові панелі об’єднують ключову податкову інформацію в одному зручному інструменті.

У ДПС також пояснили, що нові аналітичні дашборди будуть корисними для різних категорій користувачів.

Аналітики та профільні фахівці зможуть використовувати їх для моделювання сценаріїв, виявлення системних відхилень і підготовки звітності у наочному форматі.

Представники бізнесу та експертного середовища отримають доступ до відкритих даних, що дозволить аналізувати інформацію на основі єдиних показників.

Керівники та профільні підрозділи ДПС зможуть оперативніше оцінювати ефективність роботи, визначати потенційні ризики та ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення на основі актуальної аналітики.

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