Банки ежечасно будут проверять запросы исполнителей: Минюст обновил порядок взыскания средств и электронных денег должников

Банки будут ежечасно проверять запросы исполнителей, а принудительное взыскание распространится не только на средства на счетах, но и на электронные деньги должников в соответствии с новым порядком, утвержденным Министерством юстиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Исполнительное производство постепенно постепенно переходит в цифровой формат. Если ранее автоматизированный арест счетов преимущественно означал блокировку средств должника, то теперь государство переходит к полноценному цифровому механизму обращения взыскания на деньги, находящиеся на счетах или в электронных кошельках.

Именно на это направлен приказ Министерства юстиции №1837/5 от 9 июля 2026 года, принятый во исполнение Закона №4833-IX о цифровизации отдельных этапов исполнительного производства. Документ фактически перестраивает алгоритм взаимодействия между государственными и частными исполнителями, банками, небанковскими поставщиками платежных услуг и эмитентами электронных денег. Приказ вступает в силу дня официального опубликования.

Детальнее о том, что предусматривает документ, в материале «Судебно-юридической газеты».

От автоматического ареста – до автоматического взыскания

Главное изменение состоит в самом подходе к исполнению решений. Раньше порядок предусматривал именно автоматизированный арест средств должников. Новая редакция документа уже говорит об обращении взыскания на средства и электронные деньги, то есть охватывает весь цикл исполнительных действий – от установления счетов должника до принудительного списания средств и их перечисления взыскателю.

Блокировкой счетов автоматизация не ограничивается. Согласно новому Приказу, она охватывает все ключевые этапы выполнения решения: получение информации о счетах должника, наложение ареста, формирование платежных инструкций, принудительное списание средств, погашение электронных денег с последующим их перечислением на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Фактически речь идет о создании единой цифровой цепи исполнения судебного решения без бумажного документооборота между большинством участников процесса.

К системе подключают не только банки

Ранее автоматизированный арест фактически касался только банковских счетов. Теперь круг участников расширился. Новый порядок распространяется на:

банки

небанковских поставщиков платежных услуг

эмитентов электронных денег

другие финансовые учреждения.

Таким образом, цифровое взаимодействие будет охватывать практически все финансовые сервисы, которые в соответствии с законодательством имеют право открывать счета или электронные кошельки пользователям. Следует отметить, что государственный или частный исполнитель сможет получить информацию и об электронных кошельках, а не только о классических банковских счетах, а при наличии оснований – обратить взыскание и на электронные деньги.

Все взаимодействие – через автоматизированную систему

Основным инструментом становится автоматизированная система исполнительного производства (АССП). Именно с ее помощью будут формироваться все процессуальные документы, а именно: запросы по счетам должника, постановления об аресте, постановления о снятии ареста, платежные инструкции, другие документы исполнительного производства.

Передавать информацию будут с помощью прикладных программных интерфейсов (API). Они обеспечивают автоматический обмен данными между АСВП и информационными системами финансовых учреждений. При этом электронное взаимодействие должно осуществляться с использованием средств криптографической защиты информации, а достоверность всех сообщений будет подтверждаться квалифицированными электронными печатями. Иными словами, человеческий фактор при передаче документов должен быть максимально минимизирован.

Банкам оставляют только час

Одной из наиболее показательных новаций есть сроки обработки электронных документов. Теперь информационные системы банков и других предоставлятелей платежных услуг должны ежечасно проверять наличие новых документов от исполнителей. После получения электронного запроса финансовое учреждение должно безотлагательно подтвердить его принятие в исполнение, а ответственное лицо должно оперативно приступить к необходимым процедурам.

Также указано требование ответа на информационный запрос. Ее нужно предоставить не позднее часа рабочего времени. После этого банк должен сформировать ответ о том, имеет ли должник счета или электронные кошельки, их реквизиты, вид счета, остаток средств или электронных денег.

Фактически государство переходит к модели почти мгновенного получения информации об активах должника. Нововведения должны существенно сократить время между открытием исполнительного производства и фактическим применением мер принудительного исполнения.

Как будет работать новый механизм: что изменится для должников, банков и исполнителей

Одной из ключевых новаций приказа Министерства юстиции № 1837/5 стало фактическое изменение самой модели исполнения решений. Если ранее нормативный акт регламентировал преимущественно автоматизированный арест денежных средств, то теперь он охватывает полный цикл обращения взыскания на деньги и электронные деньги должника.

Другими словами, цифровизация исполнительного производства переходит на новый уровень. Государственный или частный исполнитель теперь получает возможность не только установить наличие счетов должника и наложить арест, но после прохождения всех предусмотренных законом процедур инициировать принудительное списание средств.

Принудительное списание станет автоматизированным

Именно этот механизм является наибольшим практическим изменением документа. Приказ предусматривает создание через АССП платежной инструкции на принудительное списание средств или электронных денег должника.

Для разных видов активов применяются разные правила: средства в гривне списываются в соответствии с Инструкцией НБУ о безналичных расчетах; средства в иностранной валюте – согласно отдельному положению Национального банка; электронные деньги – по правилам Положения НБУ о выпуске электронных денег.

До полного запуска электронного взаимодействия платежные инструкции в гривне будут передаваться в банк взыскателя по электронным каналам уже на следующий рабочий день после создания, тогда как документы по иностранной валюте и электронным деньгам пока будут направляться в бумажной форме почтовой связью. После внедрения полноценного электронного взаимодействия этот процесс должен стать полностью цифровым.

Электронные деньги приравниваются к обычным средствам

Еще одно важное изменение касается электронных денег. Ранее механизм работы с такими активами оставался достаточно ограниченным и вызывал многие практические вопросы. Теперь Порядок прямо предусматривает возможность ареста электронных денег, списания электронных денег, их принудительной реализации путем предъявления к погашению с последующим перечислением полученных средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Фактически электронные деньги становятся таким же объектом принудительного исполнения, как и денежные средства на банковских счетах. Это означает, что использование электронных кошельков больше не будет гарантировать избегание исполнения судебного решения.

Какие риски могут возникнуть

Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, новый порядок не лишен потенциальных рисков. В первую очередь речь идет о техническом аспекте. Документ фактически возлагает на банки, небанковские платежные учреждения и эмитенты электронных денег обязанность работать в режиме постоянного электронного взаимодействия с автоматизированной системой исполнительного производства.

Если возникнут технические сбои, перебои связи или ошибки в информационных системах, это может повлиять как на скорость исполнения судебных решений, так и своевременное снятие арестов после погашения задолженности.

Приказ Министерства юстиции №1837/5 стал логическим продолжением цифровизации исполнительного производства, начатой ​​Законом №4833-IX. Документ фактически формирует единый цифровой механизм поиска активов, наложение ареста, принудительное списание средств и электронных денег, а также автоматическое снятие арестов после исполнения решения.

Для государства и взыскателей это означает ускорение исполнения судебных решений, уменьшение бумажного документооборота и повышение эффективности работы исполнительной службы. Для финансовых учреждений необходимо работать в режиме постоянного электронного взаимодействия с АСВП и обеспечивать оперативное выполнение новых требований.

Именно первые месяцы применения обновленного порядка покажут, действительно ли цифровизация сократит сроки выполнения решений и сделает исполнительное производство более эффективным, или потребует дополнительной нормативной и технической доработки.

Отметим, что законодательство и последние приказы Министерства юстиции устанавливают четкие оговорки и ограничения принудительного списания средств и наложения арестов, особенно в условиях военного положения. Не какие-либо средства могут быть списаны, и не на все имущество может быть наложен арест.

Для физических лиц введен механизм сохранения части средств к жизни. Физическое лицо-должник может совершать расходные операции с одного текущего счета в одном банке на сумму, не превышающую два размера минимальной заработной платы на 01.01.2026 в месяц. Обращение взыскания на эти средства в пределах указанной суммы не производится.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала о правах должника, лимитах на расходы и порядок снятия ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.