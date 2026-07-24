Выпускников колледжей могут мобилизовать до поступления в университет: когда теряется отсрочка

Между окончанием обучения в колледже и поступлением в университет может возникнуть период, когда законных оснований для отсрочки уже нет.

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Выпускники колледжей, которые планируют продолжить обучение в университете, нередко считают, что право на отсрочку от мобилизации сохраняется непрерывно. Однако законодательство предусматривает иной порядок. После завершения обучения в колледже отсрочка прекращается, а новое право на нее возникает только после официального зачисления в учреждение высшего образования. Именно поэтому между двумя этапами обучения может возникнуть период, когда оснований для отсрочки уже нет.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации во время обучения. Это касается соискателей высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, включая каникулы.

В то же время академический отпуск не считается непрерывным образовательным процессом для целей предоставления отсрочки. Поэтому студент, который находится в академическом отпуске, при отсутствии других оснований для отсрочки и при условии признания годным к военной службе может быть мобилизован.

Что происходит с отсрочкой после окончания колледжа

Юристы подчеркивают, что после завершения обучения в колледже право на отсрочку прекращается. Это происходит с момента издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения и получением диплома.

Вместе с тем во время вступительной кампании в университет автоматическое продление отсрочки не предусмотрено.

Право на новую отсрочку возникает только после официального зачисления в учреждение высшего образования.

Могут ли мобилизовать между колледжем и университетом

Промежуток времени между отчислением из колледжа и зачислением в университет фактически является периодом, когда лицо еще не имеет статуса соискателя образования по дневной или дуальной форме обучения.

Именно поэтому в это время оснований для отсрочки от мобилизации нет. Если отсутствуют другие законные основания для отсрочки или бронирования, а военнообязанный признан годным к службе, его могут мобилизовать.

После официального зачисления в университет право на отсрочку от мобилизации возникает снова в соответствии с требованиями законодательства.

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