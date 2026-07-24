  1. В Украине

Выпускников колледжей могут мобилизовать до поступления в университет: когда теряется отсрочка

16:45, 24 июля 2026 91
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Между окончанием обучения в колледже и поступлением в университет может возникнуть период, когда законных оснований для отсрочки уже нет.
Выпускников колледжей могут мобилизовать до поступления в университет: когда теряется отсрочка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выпускники колледжей, которые планируют продолжить обучение в университете, нередко считают, что право на отсрочку от мобилизации сохраняется непрерывно. Однако законодательство предусматривает иной порядок. После завершения обучения в колледже отсрочка прекращается, а новое право на нее возникает только после официального зачисления в учреждение высшего образования. Именно поэтому между двумя этапами обучения может возникнуть период, когда оснований для отсрочки уже нет.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации во время обучения. Это касается соискателей высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, включая каникулы.

В то же время академический отпуск не считается непрерывным образовательным процессом для целей предоставления отсрочки. Поэтому студент, который находится в академическом отпуске, при отсутствии других оснований для отсрочки и при условии признания годным к военной службе может быть мобилизован.

Что происходит с отсрочкой после окончания колледжа

Юристы подчеркивают, что после завершения обучения в колледже право на отсрочку прекращается. Это происходит с момента издания приказа об отчислении в связи с окончанием обучения и получением диплома.

Вместе с тем во время вступительной кампании в университет автоматическое продление отсрочки не предусмотрено.

Право на новую отсрочку возникает только после официального зачисления в учреждение высшего образования.

Могут ли мобилизовать между колледжем и университетом

Промежуток времени между отчислением из колледжа и зачислением в университет фактически является периодом, когда лицо еще не имеет статуса соискателя образования по дневной или дуальной форме обучения.

Именно поэтому в это время оснований для отсрочки от мобилизации нет. Если отсутствуют другие законные основания для отсрочки или бронирования, а военнообязанный признан годным к службе, его могут мобилизовать.

После официального зачисления в университет право на отсрочку от мобилизации возникает снова в соответствии с требованиями законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация отсрочка ВВК бронирование военнообязанный обучение университет студенты образование

Популярные новости

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 9k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 7k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 7k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 10k
Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

Военный погиб на боевых позициях, но «не на той» территории: суд отменил отказ в выплате семье 15 млн грн

18:32, 23 июля 2026 5k
ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

15:00, 23 июля 2026 5k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Банки ежечасно будут проверять запросы исполнителей: Минюст обновил порядок взыскания средств и электронных денег должников

Банки будут ежечасно проверять запросы исполнителей, а принудительное взыскание распространится не только на средства на счетах, но и на электронные деньги должников в соответствии с новым порядком, утвержденным Министерством юстиции.

Границы правосудия: где заканчиваются полномочия ВСП и начинаются «красные линии» Верховного Суда

Несмотря на общую стабильность дисциплинарной практики ВСП, отдельные постановления Большой Палаты Верховного Суда очерчивают границы дискреции Совета и повышают требования к мотивированию его решений.

8500 грн штрафа и конфискация всего парка электросамокатов: для операторов проката готовят жесткие санкции

Шеринги электросамокатов обязаны инвестировать в софт, который делает движение безопасным, или платить штрафы: проект предлагает не только наказывать водителей-нарушителей, но и впервые вводит финансовую ответственность для владельцев прокатных сервисов за игнорирование зон безопасности и геофенсинга.

Верховный Суд признал законной базу окладов в 1762 грн, но после успешного перерасчета военной пенсии можно потерять доплату и индексацию

Перерасчет военной пенсии может стать финансово невыгодным: оклады останутся на уровне 2018 года, а успешное повышение основной пенсии через суд лишает военных ежемесячной надбавки и индексации.

Документы утрачены из-за оккупации: Верховный Суд разъяснил, когда факт проживания можно доказать через суд

Если лицо не может получить документы из-за оккупации территории, факт постоянного проживания в Украине может быть установлен судом в порядке особого производства.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]