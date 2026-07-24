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Проверка документов и военно-учетных документов: какая разница и кто имеет такие полномочия

16:09, 24 июля 2026 150
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Проверять военно-учетные документы могут не только полицейские, но и военнослужащие ТЦК и СП (специально уполномоченные) и пограничники (в пограничной полосе).
Проверка документов и военно-учетных документов: какая разница и кто имеет такие полномочия
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Проверка обычных документов гражданина и проверка военно-учетных документов имеют разные основания и порядок проведения. Об этом напомнили в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Как отметили в Полтавском ТЦК и СП, проверку личных документов граждан Украины проводят сотрудники полиции в соответствии со статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции». Такая проверка возможна только в предусмотренных законом случаях — например, если человек находится на месте совершения правонарушения или при наличии других установленных оснований.

В то же время проверка военно-учетных документов регулируется другими нормами законодательства. Она предусмотрена Законом Украины «О правовом режиме военного положения» и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Во время военного положения и мобилизации военно-учетные документы могут проверять у граждан Украины мужского пола. Такие полномочия имеют не только сотрудники полиции, но и уполномоченные военнослужащие ТЦК и СП, а также пограничники — в пределах пограничной полосы.

В ТЦК подчеркнули, что во время проверки военно-учетных документов дополнительные основания, как в случае с проверкой личных документов полицией, законодательством не предусмотрены.

Мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, которые Верховная Рада регулярно продлевает на основании соответствующих указов Президента. В этот период мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц.

В то же время законодательство устанавливает обязанности не только для граждан, но и для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые проводят проверку военно-учетных документов.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560, определяет порядок проведения такой проверки. В частности, уполномоченный представитель ТЦК и СП должен не только проверить документы гражданина, но и представиться, а также предъявить документы, подтверждающие его статус и полномочия.

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