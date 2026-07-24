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Отсрочку могут не продлить автоматически — что следует проверить родителям детей с инвалидностью

15:15, 24 июля 2026 66
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Если сведения о ребенке в государственных реестрах неактуальны, отсрочка может не продлиться — алгоритм действий.
Отсрочку могут не продлить автоматически — что следует проверить родителям детей с инвалидностью
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Для военнообязанных родителей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации. Теперь при проверке права на отсрочку система использует данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка.

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Если информация в государственных реестрах не совпадает или является неполной, автоматическое продление может не состояться. В таком случае необходимо проверить и при необходимости обновить данные в государственных информационных системах, после чего повторно подать запрос через приложение «Резерв+».

Изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации

В Минобороны объяснили, что для родителей детей с инвалидностью до 18 лет обновили механизм проверки информации, которая используется для автоматического продления отсрочки от мобилизации.

Теперь система ищет сведения о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении, а не по предыдущим записям. Такой подход должен обеспечить более точный поиск и подтверждение информации в государственных реестрах.

Кроме того, если ребенку присвоен регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), информацию могут дополнительно сверять именно по этому номеру на основании сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния (ДРАГС).

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Если система не подтвердила право на автоматическое продление отсрочки, в Минобороны рекомендуют прежде всего проверить, правильно ли внесены данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.

Для успешного подтверждения отсрочки в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться сведения именно о последнем выданном свидетельстве о рождении, которое внесено в ДРАГС и отображается в приложении «Дія».

При необходимости обновить эти данные можно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как проверить данные о ребенке в «Дії»

Чтобы убедиться, какие именно данные используются для проверки, необходимо:

  • открыть приложение «Дія»;
  • перейти в раздел «Документы»;
  • найти актовую запись о рождении ребенка (именно актовую запись, а не свидетельство);
  • если запись не отображается — обратиться в ДРАГС для проверки и внесения необходимых сведений. Причиной могут быть отсутствие или некорректность персональных данных, в частности ФИО, РНОКПП или даты рождения;
  • если актовая запись есть, открыть «Полную информацию» через меню с тремя точками;
  • проверить собственные персональные данные;
  • просмотреть информацию о свидетельствах о рождении ребенка и определить документ с самой поздней датой выдачи.

Именно реквизиты этого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС.

Как проверить информацию в ЕИССС

Узнать, какое именно свидетельство о рождении указано в Единой информационной системе социальной сферы, можно:

  • в органе социальной защиты населения;
  • в Пенсионном фонде Украины — лично или через горячую линию.

После этого следует сравнить полученные данные с информацией о последнем выданном свидетельстве, которое отображается в «Дії».

Как обновить данные для автоматического продления отсрочки

Медицинское заключение об инвалидности ребенка можно обновить через Централизованный банк данных.

В то же время обновление медицинского заключения вместе с персональными данными ребенка в ЕИССС осуществляется в отделении Пенсионного фонда Украины.

После внесения изменений в систему военнообязанный может повторно подать запрос на оформление отсрочки.

Как повторно подать запрос в «Резерв+»

После обновления информации необходимо:

  • открыть приложение «Резерв+»;
  • перейти в раздел «Сервисы»;
  • выбрать оформление отсрочки;
  • указать основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • проверить внесенные данные;
  • отправить запрос;
  • дождаться уведомления о результате.

В Минобороны подчеркнули, что в настоящее время более 90% действующих отсрочек продлеваются автоматически. Если основание для отсрочки сохраняется и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать заявление или дополнительные документы не требуется.

Механизм автоматического продления отсрочек призван упростить процедуру для граждан и уменьшить нагрузку на центры предоставления административных услуг и территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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