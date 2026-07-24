Статус электротранспорта и его водителей пропишут в законе: за движение по тротуару, алкоголь и телефон — штрафы

Операторов проката обяжут ограничивать скорость и контролировать зоны движения, а также введут понятие «геофенсинг (геозонирование)».

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Депутаты планируют урегулировать движение легкого персонального электрического транспорта — электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других подобных средств. Для этого в Верховную Раду внесли законопроект № 15443 от 24 июля 2026 года о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования движения легкого персонального электрического транспорта и обеспечения безопасности пешеходов. Им, в частности, планируют определить правовой статус пользователей такого транспорта и установить правила его эксплуатации.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время пользователи электросамокатов и другого легкого электротранспорта не имеют четкого статуса в сфере дорожного движения. Из-за этого возникают трудности с квалификацией нарушений и привлечением виновных к ответственности.

Согласно аналитическим отчетам Патрульной полиции Украины и медицинских учреждений (за период 2023–2025 гг.):

количество инцидентов с участием электросамокатов ежегодно увеличивалось на 60–70%. Около 45% всех ДТП составляют наезды на пешеходов на тротуарах и пешеходных переходах, что непосредственно обосновывает запрет пересекать переходы на колесах и ограничение скорости на тротуаре до 5 км/ч;

более 70% госпитализированных водителей самокатов не использовали шлемы и светоотражающие элементы в ночное время, а 15% инцидентов произошли с участием лиц — пользователей (водителей) легкого персонального электрического транспорта в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждает целесообразность строгих запретов.

Исследования Международного транспортного форума (ITF) показывают, что снижение максимальной скорости легкого персонального электрического транспорта с 25 км/ч до 20 км/ч уменьшает риск тяжелых травм при столкновении на 35%, а ограничение скорости до 12 км/ч в парковых зонах минимизирует конфликты с детьми и пешеходами, отдыхающими там.

По данным врачей-травматологов, поездки двух и более человек на одном электросамокате увеличивают риск потери управления и падения в 2,5 раза из-за смещения центра тяжести и превышения допустимой нагрузки на тормозную ось транспортного средства.

В свою очередь опыт крупных европейских городов доказывает, что отсутствие принудительного ограничения скорости или запрета парковки в исторических зонах и местах с ограниченной шириной проезжей части посредством использования компаниями, предоставляющими услуги проката, технологии геофенсинга (геозонирования), приводит к блокированию хаотично оставленным легким персональным электрическим транспортом до 20% полезной ширины тротуаров, создавая препятствия для маломобильных групп населения.

Электросамокаты признают участниками дорожного движения

Законопроект предлагает внести изменения в законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильном транспорте».

В частности, пользователей легкого персонального электрического транспорта планируют официально признать участниками дорожного движения (изменения в статью 14 Закона Украины «О дорожном движении»).

Также предлагается установить четкие правила движения:

движение должно осуществляться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части или обочине;

движение по тротуару разрешается как исключение со скоростью пешехода (до 5 км/ч) и при абсолютном приоритете пешеходов;

ограничиваются возраст пользователей легкого персонального электрического транспорта и скорость движения, при этом максимальная скорость в населенных пунктах составляет до 20 км/ч;

детям до 14 лет разрешено движение только под присмотром взрослых и в закрытых зонах.

Запретят ездить в нетрезвом состоянии и пользоваться телефонами

Проект закона предусматривает ряд обязанностей для пользователей электросамокатов. В частности, вводятся обязанности пользователей путем запрета управления в состоянии опьянения, использования гаджетов во время движения и пересечения пешеходных переходов на транспортном средстве, а также устанавливается требование обязательного использования световозвращателей и фар в темное время суток.

Операторам проката установят новые требования

Отдельный блок изменений касается компаний, которые сдают электросамокаты в аренду.

Операторы проката должны будут:

программно ограничивать скорость транспорта до 20 км/ч;

в парках и других зонах отдыха устанавливать ограничение до 12 км/ч;

блокировать возможность одновременной перевозки нескольких лиц с помощью датчиков веса;

внедрять технологию геофенсинга (геозонирования) для контроля зон движения и парковки.

Понятие «геофенсинг» пропишут в законе. Изменениями в часть первую статьи 1 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» вводится в правовое поле государства определение понятия «геофенсинг (геозонирование)».

Также в Раду внесли и другой законопроект № 15444, который является признанием того, что старые методы регулирования уже исчерпаны. Законодатель, наконец, предпринимает попытку переложить часть ответственности с «безымянного арендатора» на «владельца бизнеса», который получает прибыль, игнорируя инфраструктуру безопасности города.

Ответственность водителя: новые статьи КоАП

Законопроект предлагает отдельную ответственность для пользователей электросамокатов и других средств микромобильности, дифференцировав штрафы в зависимости от тяжести нарушения. Кодекс Украины об административных правонарушениях планируют дополнить новой статьей 127-2.

Предусматриваются следующие санкции:

Нарушение Правил дорожного движения — штраф 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов — штраф 680 грн (40 необлагаемых минимумов).

Создание аварийной обстановки или наезд на пешехода, если это не повлекло причинения телесных повреждений средней тяжести или тяжких телесных повреждений, — штраф 850 грн либо общественные работы от 30 до 40 часов.

Это важный шаг, поскольку введение общественных работ имеет значительно больший превентивный эффект, чем небольшой штраф, который для многих пользователей шеринга является практически неощутимым.

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