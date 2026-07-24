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Работник профучилища обжаловал мобилизацию из-за права на отсрочку: почему суд отказал в отмене призыва

15:01, 24 июля 2026 139
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Хмельницкий окружной административный суд объяснил, в каких условиях право на отсрочку от мобилизации не является основанием для отмены приказа о призыве.
Работник профучилища обжаловал мобилизацию из-за права на отсрочку: почему суд отказал в отмене призыва
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Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел дело № 560/17788/25 по иску военнообязанного к воинской части, территориальному центру комплектования и социальной поддержки и еще одному ответчику о признании противоправными и отмене приказов о призыве на военную службу во время мобилизации, а также приказа о зачислении в списки личного состава воинской части. Истец также просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

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Суть дела

Истец указывал, что состоял на воинском учете и 21 августа 2025 года прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе в военное время.

29 сентября 2025 года он был принят на должность мастера производственного обучения Высшего профессионального училища №36, а с 1 октября приступил к работе по основному месту трудоустройства. После этого работодатель уведомил территориальный центр комплектования и социальной поддержки об изменении учетных данных работника в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №1487.

Истец утверждал, что 3 октября 2025 года лично обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на основании пункта 2 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», приложив документы, подтверждающие его работу на полную ставку в учреждении профессионального образования. По его словам, должностные лица территориального центра комплектования отказались зарегистрировать заявление, в связи с чем у него остался только собственный экземпляр без отметки о принятии.

Кроме того, истец отмечал, что на момент призыва находился на больничном, о чем также сообщал работникам территориального центра комплектования. Его жена обратилась с жалобой на горячую линию Министерства обороны Украины и вызвала полицию, которая, по ее мнению, зафиксировала неправомерные действия работников территориального центра комплектования.

Несмотря на это, приказом начальника территориального центра комплектования от 3 октября 2025 года истец был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть. В тот же день приказом командира воинской части он был зачислен в списки личного состава.

Истец просил суд отменить оба приказа и обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Воинская часть возражала против удовлетворения иска, указав, что отсутствие оформленной отсрочки не является основанием для увольнения с военной службы, а процедура призыва во время мобилизации является необратимой. Территориальный центр комплектования также указал, что при отсутствии оформленной отсрочки истец подлежал мобилизации на общих основаниях.

Во время рассмотрения дела суд повторно истребовал необходимые доказательства. За невыполнение процессуальных обязанностей и бездействие, направленное на воспрепятствование осуществлению правосудия, к одному из ответчиков суд применил процессуальный штраф.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что согласно военно-учетному документу «Резерв+» на момент призыва истец являлся военнообязанным, прошел военно-врачебную комиссию и не имел оформленной отсрочки.

Суд подтвердил факт трудоустройства истца в Высшее профессиональное училище №36, а также получение территориальным центром комплектования уведомления работодателя об изменении его учетных данных.

Вместе с тем суд отметил, что уведомление об изменении учетных данных не является доказательством бронирования работника. Также истец не предоставил доказательств того, что учебное заведение оформило его бронирование либо обжаловало действия или бездействие территориального центра комплектования относительно рассмотрения соответствующего уведомления.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и пунктами 56, 58 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560, отсрочка предоставляется при условии личной подачи военнообязанным заявления установленной формы вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку. Такое заявление подлежит обязательной регистрации в день его подачи.

Суд пришел к выводу, что истец не предоставил доказательств личной подачи заявления именно по форме, определенной приложением 4 к Порядку №560, вместе с документами, предусмотренными приложением 5 к этому Порядку. Ссылка на подачу соответствующего заявления не подтверждена надлежащими доказательствами, а уведомление работодателя об изменении учетных данных не может заменить процедуру оформления отсрочки.

Относительно пребывания истца на больничном суд отметил, что согласно информации медицинского учреждения он действительно проходил лечение. Вместе с тем установлено, что 3 октября 2025 года истец лично прибыл в территориальный центр комплектования, а материалы дела не содержат доказательств неправомерного ограничения его свободы либо иных противоправных действий со стороны ответчика. В совокупности с установленными обстоятельствами это не является основанием для отмены приказа о мобилизации.

Учитывая требования статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд указал, что именно истец обязан доказать обстоятельства, на которых основаны его требования. По убеждению суда, таких доказательств представлено не было.

В результате суд пришел к выводу, что истец не доказал противоправность приказа начальника территориального центра комплектования о призыве на военную службу и направлении в воинскую часть. Поскольку приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава является производным от приказа о призыве, оснований для его отмены также не установлено. Соответственно отсутствуют и основания для удовлетворения требования об исключении истца из списков личного состава воинской части.

В удовлетворении административного иска суд отказал полностью. Также суд отметил, что в связи с отказом в иске уплаченный истцом судебный сбор не подлежит возмещению.

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