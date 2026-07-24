ВПЛ защитят от выселения, отменят пеню по кредитам и позволяют выбирать жилье онлайн: какие изменения ждут с осени

Осенью в Украине начнут действовать новые законодательные механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц – от цифровизации документов до дополнительной защиты социальных прав.

Фото: uamedia.eu

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Внутренне перемещенные лица уже этой осенью будут жить по новым правилам. Президент подписал Закон №4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», заменяющий документ, действовавший еще с 2014 года. Теперь государство переходит к электронному подтверждению статуса переселенца, изменяет сроки уведомления о новом месте жительства, вводит новые механизмы обеспечения жильем, усиливает социальные гарантии и отдельно регулирует вопросы кредитных обязательств.

Документ официально опубликован 22 июля в газете «Голос Украины» и вступит в силу через три месяца – 22 октября 2026 года. О каких изменениях идет речь и к чему готовиться переселенцам, об этом пойдет речь в материале «Судебно-юридической газеты».

Электронная выписка вместо справки: что изменится

Одной из наиболее заметных новаций станет отказ от использования исключительно бумажной справки внутри перемещенного лица. Создается Единая информационная база данных о ВПЛ. Таким образом, закон вводит новый документ – выписку из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Такая выписка будет подтверждать факт пребывания человека на учете, содержать информацию о его перемещении и месте жительства. Ее можно будет получить как в бумажной, так и в электронной форме, причем оба варианта будут иметь одинаковую юридическую силу.

При этом владельцам уже выданных справок беспокоиться не стоит. Закон прямо предусматривает, что документы, оформленные до вступления в силу, остаются действительными и не требуют обязательной замены. По желанию человек сможет получить электронное извлечение, но это будет правом, а не обязанностью.

На сообщение о новом месте жительства дадут больше времени

Еще одно практическое изменение касается сообщения об изменении места жительства. Отныне человек со статусом ВПЛ в случае смены места жительства или возвращения в заброшенный дом должен сообщить об этом исполнительным органам местной власти в течение 30 дней.

Сообщения можно будет подать через районную государственную администрацию, исполнительный орган местного совета или центр предоставления административных услуг.

Увеличение срока выглядит вполне логичным – люди, которые меняют местожительство из-за боевых действий или других последствий войны, нередко требуют времени для обустройства быта, поиска жилья, оформления детей в школу или решения медицинских вопросов. Новый термин должен уменьшить риск потери статуса только потому, что человек физически не успел вовремя обратиться в органы власти.

Отмена статуса ВПЛ: основания

Также документ подробно определяет основания для снятия лица с учета. Чтобы сняться с учета переселенцу, нужно подать заявление и указать одно из следующих оснований: выезд за границу на постоянное проживание, возвращение в свой дом, добровольное снятие с учета.

В то же время, закон предусматривает случаи, когда решение может быть принято без обращения лица. Речь идет о таких случаях, когда человек: не сообщил в определенный законом срок, о добровольном возвращении к заброшенному месту жительства, выехал за границу на постоянное проживание или не находится в Украине более 90 дней подряд или более 180 дней совокупно в течение года, в отношении нее вступил в законную силу обвинительный приговор по отдельным преступлениям, недостоверные сведения, чтобы стать на учет как ВПЛ.

Вместе с тем, закон оставляет возможность повторно встать на учет, если жизненные обстоятельства вновь создадут основания для внутреннего перемещения.

Новые жилищные гарантии: государство создаст электронную систему доступного жилья

Отдельный раздел нового закона посвящен жилищным вопросам, которые в последние годы оставались одними из самых болезненных для внутренне перемещенных лиц. Документ не только подтверждает право переселенцев на государственную поддержку, но предлагает новые инструменты для поиска и распределения жилья.

Планируется создание Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Фактически речь идет о единой цифровой платформе, где будет аккумулироваться информация о государственных, коммунальных и, с согласия владельцев, частных объектах, которые могут быть использованы для проживания переселенцев.

В открытом доступе планируют размещать интерактивную карту таких объектов со сведениями об их местонахождении, техническом состоянии, наличии свободных мест и возможность проживания. Через систему внутренне перемещенные лица смогут подавать заявления на получение жилья, а государство планировать использование ресурсов и привлекать международное финансирование для ремонта или переоборудования соответствующих помещений.

Для наполнения этой базы будут создаваться специальные комиссии, которые будут обследовать недвижимость и оценивать ее проживание. После обследования все данные вместе с фотографиями и выводами будут вноситься в электронную систему.

В то же время, закон отдельно определяет статус мест временного проживания. Речь идет не только о общежитиях или модульных городках, но и о других помещениях, пригодных для проживания. Для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц закон гарантирует, что во время действия военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения они не могут быть выселены только по истечении определенного срока временного проживания.

Социальные гарантии без дополнительных бюрократических процедур

Закон прямо определяет, что переселенцы пользуются всеми конституционными правами и свободами наравне с другими гражданами Украины. Для реализации этих прав человек считается постоянно проживающим по адресу, где он взят на учет как внутренне перемещенное лицо.

Также для внутренне перемещенных лиц не могут вводиться отдельные или более сложные процедуры назначения, выплаты или перерасчета пенсий. Таким образом, законодатель закрепляет одинаковые правила для всех пенсионеров независимо от места их проживания.

Закон также гарантирует доступ переселенцев к: медицинской помощи по программе медицинских гарантий, социальным услугам, вспомогательным средствам реабилитации, профессиональному обучению и программам занятости, государственной поддержке при получении профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Отдельно отмечается, что дети внутренне перемещенных лиц имеют право учиться в учреждениях дошкольного и общего среднего образования по месту учета одного из родителей.

Новый механизм защиты переселенцев, имеющих кредиты

Одним из наиболее практических нововведений закона стали изменения, касающиеся кредитных обязательств внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за временной оккупации или боевых действий. Документ предусматривает, что общая сумма процентов по кредиту или ссуде не может превышать проценты, которые были бы начислены по минимальной ставке, определенной договором.

Более того, таким заемщикам не будут начисляться штрафы, пеня, инфляционные потери или другие финансовые санкции за просрочку выполнения обязательств. Кредитор после получения письменного обращения должен произвести перерасчет задолженности в течение семи дней.

Если это не сделано, закон считает перерасчет произведенным автоматически.

Еще одна важная гарантия – запрет продавать право требования по кредиту другому лицу без согласия должника. Исключение составляют только банки, находящиеся в процедуре вывода с рынка в соответствии с законодательством. При этом закон прямо устанавливает, что использование этих гарантий не может являться основанием для отказа человеку в выдаче нового кредита в будущем.

Государственная поддержка на всех этапах

Новый закон впервые комплексно описывает, как именно государство должно действовать после вынужденного перемещения человека. Речь идет не только о выплате пособия на проживание. Документ определяет три больших направления поддержки: адаптацию, интеграцию и реинтеграцию.

При адаптации государство должно способствовать временному размещению, обеспечению детей местами в детских садах и школах, доступа к медицине, психологической помощи, трудоустройству и социальным услугам.

На этапе интеграции предусмотрены мероприятия, помогающие человеку фактически начать новую жизнь: профессиональное обучение, поддержка занятости, обеспечение жильем и участие в жизни территориального общества. Отдельный блок посвящен возвращению в заброшенное место жительства. Закон гарантирует право человека самостоятельно принять решение о возвращении после получения полной информации о ситуации безопасности.

Если переселенец решит вернуться, государство должно способствовать этому, в том числе путем выплаты единовременного пособия.

После возвращения также предусматриваются меры по реинтеграции. В то же время, одним из принципиальных нововведений является внедрение оценки потребностей внутренне перемещенных лиц. Именно результаты такой оценки должны стать основой для предоставления адресной государственной поддержки, включая проживание. Подробный порядок определит Кабинет Министров Украины.

Что следует знать переселенцам уже сейчас

Несмотря на то, что большинство положений нового закона начнет действовать только 22 октября 2026, отдельные изменения вступили в силу уже после его официального опубликования. В частности, Кабинет Министров должен приступить к подготовке необходимых нормативно-правовых актов, без которых часть новых механизмов не заработает.

В то же время действующие справки внутренне перемещенных лиц остаются действительными, а их замена на электронную выписку будет осуществляться только по желанию человека.

Если предыдущее законодательство в значительной степени было направлено на оперативное реагирование на кризис, то Закон №4924-IX уже формирует долгосрочную модель поддержки. Именно практическая реализация этих норм и покажет, сможет ли новое законодательство стать эффективным инструментом защиты прав миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

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