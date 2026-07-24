Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом 28 июля в США — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом во время рабочего визита в Соединенные Штаты, который состоится на следующей неделе. Об этом сообщает "Суспильне".
Отмечается, визит Зеленского в США намечен на 28 июля. В ходе пребывания в США Владимир Зеленский примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также проведет отдельные переговоры с Дональдом Трампом.
Напомним, 12 июля стало известно, что в возрасте 71 года ушел из жизни сенатор США Линдси Грэм. 10 июля сенатор встречался в Киеве с Владимиром Зеленским.
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