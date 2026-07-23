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Как рассчитать пенсию по возрасту: от чего зависит размер выплат

23:59, 23 июля 2026 18
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ПФУ объяснил, как рассчитывают пенсию по возрасту и какие факторы влияют на выплаты.
Как рассчитать пенсию по возрасту: от чего зависит размер выплат
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Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого пенсионера и зависит от двух основных показателей — продолжительности страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

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В соответствии со статьей 27 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по возрасту рассчитывается по специальной формуле. Составляющими формулы являются заработная плата застрахованного лица и коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Как определяется заработная плата для расчета пенсии

Заработок для расчета пенсии определяется как произведение:

  • среднего показателя заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;
  • индивидуального коэффициента заработной платы конкретного лица.

Индивидуальный коэффициент определяется как среднее значение коэффициентов заработной платы за каждый месяц страхового стажа периода, который учитывается при расчете.

Для расчета пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года — по данным системы персонифицированного учета.

В то же время по желанию пенсионера может быть учтена заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года. Для этого справка о заработной плате должна быть подтверждена первичными документами.

Как учитывается страховой стаж

Продолжительность страхового стажа определяется в месяцах за весь период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

За каждый полный год страхового стажа сверх установленного минимума пенсия может быть увеличена:

  • для мужчин — свыше 35 лет стажа;
  • для женщин — свыше 30 лет стажа.

Размер такого повышения составляет 1% от пенсии, рассчитанной по статье 27 Закона, но не более 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Минимальная и максимальная пенсия

Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчины 35 лет, а у женщины 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

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