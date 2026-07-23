Как исчисляется сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физлица

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объекту жилой недвижимости, находящемуся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса.

Фото: km.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в Закарпатской области напомнило, что владельцы жилой и нежилой недвижимости могут проверить данные, указанные в налоговом уведомлении-решении, в частности площадь объекта, примененные льготы и сумму начисленного налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

База налогообложения объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица — плательщика налога, уменьшается:

а) для квартиры (квартир) независимо от их количества — на 60 кв. метров;

б) для жилого дома (домов) независимо от их количества — на 120 кв. метров;

в) для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности плательщика налога квартиры (квартир) и жилого дома (домов), в том числе их долей), — на 180 кв. метров.

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объекту (объектам) жилой недвижимости, находящимся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца жилой недвижимости в следующем порядке:

а) при наличии в собственности плательщика налога одного объекта жилой недвижимости, в том числе его доли, налог исчисляется исходя из базы налогообложения, уменьшенной в соответствии с подпунктами «а» или «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ, и соответствующей ставки налога;

б) при наличии в собственности плательщика налога более одного объекта жилой недвижимости одного типа, в том числе их долей, налог исчисляется исходя из суммарной общей площади таких объектов, уменьшенной в соответствии с подпунктами «а» или «б» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ, и соответствующей ставки налога;

в) при наличии в собственности плательщика налога объектов жилой недвижимости разных видов, в том числе их долей, налог исчисляется исходя из суммарной общей площади таких объектов, уменьшенной в соответствии с п.п. «в» п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ, и соответствующей ставки налога;

г) сумма налога, исчисленная с учетом подпунктов «б» и «в» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, распределяется контролирующим органом пропорционально удельному весу общей площади каждого из объектов жилой недвижимости.

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по объекту (объектам) нежилой недвижимости, находящимся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) владельца такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставки налога.

При наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, находящегося в собственности физического или юридического лица — плательщика налога, общая площадь которого превышает 300 кв. метров (для квартиры) и/или 500 кв. метров (для дома), сумма налога, рассчитанная в соответствии с подпунктами «а»–«г» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю).

Налоговое уведомление-решение (налоговые уведомления-решения) об уплате суммы (сумм) налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, исчисленного согласно п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 НКУ, вместе с подробным расчетом суммы (сумм) налога и соответствующими платежными реквизитами, в частности органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются плательщику налога контролирующим органом в порядке, определенном ст. 42 НКУ, до 1 июля года, следующего за базовым налоговым (отчетным) периодом (годом).

Налоговое уведомление-решение (налоговые уведомления-решения) об уплате суммы (сумм) налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, направляемые плательщику налога, должны содержать по каждому объекту жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождения объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленных физическим лицам льготах по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

По вновь созданному (вновь введенному) объекту жилой и/или нежилой недвижимости налог уплачивается физическим лицом — плательщиком начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Контролирующие органы по месту жительства (регистрации) плательщиков налога в десятидневный срок информируют соответствующие контролирующие органы по местонахождению объектов жилой и/или нежилой недвижимости о направленных (врученных) плательщику налога налоговых уведомлениях-решениях об уплате налога в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики.

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