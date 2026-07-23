Процедуры анализа цен в строительстве планируют упростить

Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы сделать процедуры анализа цен более практичными и уменьшить административную нагрузку на заказчиков.

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В Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта бсудили внедрение Базы данных цен на строительную продукцию, формирование средних цен и дальнейшие шаги, необходимые для повышения прозрачности строительства за публичные средства. В центре внимания встречи — оценка предложенных изменений с представителями антикоррупционного сообщества для сохранения баланса контроля за использованием публичных средств.

«Реформа ценообразования в строительстве является фундаментальной для всей системы восстановления. Наша задача — найти баланс между максимальной прозрачностью использования публичных средств и быстрой реализацией проектов, которые сегодня критически важны для страны. Реформа должна не создавать дополнительные барьеры, а, наоборот, обеспечить заказчиков понятными цифровыми инструментами анализа цен, защитить их от субъективных претензий контролирующих органов и гарантировать бизнесу прозрачные и справедливые правила работы», — подчеркнула заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Наталья Козловская.

Отдельной темой встречи стали разработанные Министерством совместно с Государственной аудиторской службой решения по результатам серии консультаций с областными военными администрациями, органами местного самоуправления, Ассоциацией городов Украины, Ассоциацией объединенных территориальных громад и экспертным сообществом.

На основе полученных предложений разработан проект изменений в постановление Кабинета Министров №1512, который уже направлен на согласование центральным органам исполнительной власти, ассоциациям и областным администрациям.

Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы сделать процедуры анализа цен более практичными и уменьшить административную нагрузку на заказчиков.

В частности, предлагается установить порог в 1,5 млн грн, выше которого анализ цен будет осуществляться по процедуре, определенной постановлением №1512. Для объектов меньшей стоимости заказчики самостоятельно будут определять порядок анализа цен внутренними документами, что позволит избежать лишней бюрократии для школ, больниц и других объектов социальной сферы.

Также предусматривается существенно упростить подготовку отчетов благодаря дифференцированному подходу к анализу позиций в смете в зависимости от их влияния на общую стоимость строительства.

Так, ценообразующие материалы (60% стоимости) будут проверяться по полной процедуре, для менее дорогостоящих ресурсов (35% стоимости) предусмотрен упрощенный анализ, а для малоценных материалов требования к подтверждению источников информации будут минимизированы. По экспертным оценкам, это позволит сократить время на подготовку отчета до 80%.

Отдельный блок изменений касается урегулирования взаимодействия с поставщиками. Предлагается установить предельный срок ожидания ответа на запрос о ценах — пять рабочих дней. Если ответ не поступает, факт направления запроса будет фиксироваться в ЕГЭССС и считаться достаточным подтверждением обоснованности отсутствия конкурентных предложений. Кроме того, официальные прайс-листы производителей и данные из Базы цен ЕГЭССС предлагается приравнять к коммерческим предложениям.

Проект изменений также четко разграничивает ответственность участников процесса. Достоверность информации о статусе поставщика, например официального дистрибьютора, будет нести лицо, которое подает ценовое предложение, тогда как заказчики и сметчики не будут отвечать за проверку этих сведений и не будут обязаны требовать дополнительные подтверждающие документы.

Для производителей строительной продукции предлагается закрепить, что размещение цен в Базе данных ЕГЭССС имеет исключительно индикативный характер и не создает обязательств по поставке или продаже продукции по опубликованным ценам. Также предусмотрено бесплатное внесение информации в систему через API, что должно стимулировать более активное наполнение Базы данных цен.

Кроме того, изменениями предлагается четко определить функции заказчика и подрядчика на разных этапах реализации проекта, а также предусмотреть переходные положения, которые исключат остановку уже начатых строительных проектов или необходимость повторного прохождения экспертизы только из-за введения новых требований к электронным отчетам. Это позволит продолжить реализацию действующих проектов без задержек, одновременно обеспечивая постепенное внедрение новых механизмов ценообразования.

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