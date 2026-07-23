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ВС отменил дополнительную квалификацию за сопротивление полиции по делу о насилии в отношении правоохранителя

22:36, 23 июля 2026 155
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Обвиняемый, оказывая сопротивление сотруднику полиции, нанес последнему удар правой ногой в голову.
ВС отменил дополнительную квалификацию за сопротивление полиции по делу о насилии в отношении правоохранителя
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Сопротивление представителю правоохранительного органа и примененное к нему насилие, объединенные единым умыслом, не разорванные во времени, при которых развитие событий от сопротивления до применения насилия происходило динамично и практически одновременно, образуют одно уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 345 УК, и не требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 342 УК. На это указал Верховный Суд.

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Обстоятельства дела

Обвиняемый, оказывая сопротивление сотруднику полиции, нанес последнему удар правой ногой в голову, причинив ему легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 УК. В кассационной жалобе прокурор указывает, что действия обвиняемого охватывались объективной стороной состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК, и не требовали отдельной квалификации по ч. 2 ст. 342 этого Кодекса.

Позиция КУС

Изменены решения судов предыдущих инстанций, исключено указание на квалификацию действий обвиняемого по ч. 2 ст. 342 УК.

Коллегия судей КУС указала, что в случае, когда лицо сначала совершает менее общественно опасное деяние, а затем — более общественно опасное однородное посягательство, и совершенное охватывается единым умыслом, содеянное подлежит квалификации как единичное более общественно опасное уголовное правонарушение.

При установленных в данном уголовном производстве обстоятельствах сопротивление и насилие, примененные обвиняемым к представителю правоохранительного органа, были объединены единым умыслом, не были разорваны во времени, то есть его действиями одновременно были совершены различные виды посягательств на сотрудников правоохранительного органа, развитие событий от сопротивления до применения насилия происходило динамично и практически одновременно. Следовательно, совершенные обвиняемым неправомерные действия образуют одно уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 345 УК, и не требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 342 этого Кодекса.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 09.06.2026 по делу № 523/16348/24 (производство № 51-4817км25).

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Верховный Суд полиция насилие судебная практика УКУ

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