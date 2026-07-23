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Минобороны отказало в выплате гражданской жене погибшего военнослужащего из-за одного документа — суд поставил точку

17:38, 23 июля 2026 29
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Женщина через суд подтвердила, что была семьей с погибшим военным, но этого оказалось недостаточно для Минобороны.
Минобороны отказало в выплате гражданской жене погибшего военнослужащего из-за одного документа — суд поставил точку
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Харьковский окружной административный суд разъяснил, может ли Министерство обороны требовать от гражданской жены погибшего военнослужащего дополнительно подтверждать, что она находилась на его иждивении, если суд уже установил факт их проживания одной семьей без регистрации брака.

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Суд пришел к выводу, что в данном деле такое требование было безосновательным. Он указал, что если факт проживания женщины и погибшего военнослужащего одной семьей без регистрации брака подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, такое лицо относится к кругу членов семьи, определенному статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны о возврате документов на доработку, а также обязал министерство повторно рассмотреть заявление о выплате единовременной денежной помощи с учетом правовой оценки, данной судом.

Обстоятельства дела

Истец проживала с военнослужащим одной семьей без регистрации брака. Солдат погиб в январе 2023 года при выполнении боевого задания вблизи Клещеевки Бахмутского района Донецкой области.

После его гибели женщина обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания одной семьей. Решением Валковского районного суда Харьковской области, вступившим в законную силу, было установлено, что они проживали одной семьей без регистрации брака не менее пяти лет до момента гибели военнослужащего.

На основании этого решения женщина обратилась в Министерство обороны с заявлением о выплате единовременной денежной помощи как член семьи погибшего военнослужащего.

Однако комиссия Министерства обороны вернула документы на доработку. Она указала, что истец не является одним из супругов, а решение суда лишь подтверждает факт проживания одной семьей, но не устанавливает факт нахождения на иждивении погибшего. Поэтому комиссия потребовала предоставить документы Пенсионного фонда о праве на пенсию в связи с потерей кормильца либо отдельное судебное решение об установлении факта нахождения на иждивении.

Министерство обороны не подало отзыв на иск. Суд отметил, что в соответствии с частью четвертой статьи 159 Кодекса административного судопроизводства непредставление субъектом властных полномочий отзыва без уважительных причин может быть квалифицировано как признание иска.

Что установил суд

Административный суд обратил внимание, что на момент принятия оспариваемого решения часть четвертая статьи 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» прямо относила к членам семьи погибшего женщину или мужчину, проживавших с ним одной семьей без регистрации брака, при условии, что этот факт установлен вступившим в законную силу судебным решением.

Суд также отметил, что статья 16-1 Закона отдельно определяет две категории лиц, которые могут иметь право на единовременную денежную помощь: членов семьи и иждивенцев. К членам семьи закон относит, в частности, лиц, проживавших с погибшим одной семьей без брака при наличии соответствующего судебного решения. В то же время статус иждивенца определяется законодательством о пенсионном обеспечении.

По выводу суда, в данном деле истец обратилась за выплатой именно как член семьи погибшего военнослужащего, а ее статус подтверждался вступившим в законную силу судебным решением. Поэтому требование Министерства обороны предоставить дополнительные доказательства нахождения на иждивении было необоснованным.

Суд подчеркнул, что решение Валковского районного суда подтвердило факт проживания истца с погибшим одной семьей, наличие общего быта, взаимных прав и обязанностей, что соответствует признакам семьи, определенным семейным законодательством, и дает основания для отнесения ее к кругу лиц, предусмотренных статьей 16-1 Закона.

Такой подход, как указал суд, согласуется с правовыми выводами Верховного Суда, изложенными, в частности, в постановлениях от 6 апреля 2022 года по делу №826/9171/16, от 6 июля 2022 года по делу №240/5809/18, от 18 мая 2023 года по делу №382/277/17 и от 5 февраля 2025 года по делу №120/17960/23.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны в части возврата документов на доработку. Также суд обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление истца о выплате единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего и принять решение с учетом выводов, изложенных в судебном решении. Кроме того, суд взыскал в пользу истца уплаченный судебный сбор.

Таким образом, суд по делу №520/2268/26 пришел к выводу, что при обстоятельствах данного дела лицо, обратившееся за единовременной денежной помощью именно как член семьи погибшего военнослужащего, а факт его проживания с ним одной семьей без регистрации брака подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, не было обязано дополнительно подтверждать нахождение на иждивении. Соответственно, требование Министерства обороны предоставить такие документы было признано необоснованным.

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