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Виталий Безгин, министр по делам развития гродад, территорий и внутренне перемещенных лиц: карьерный путь в правительство

18:00, 23 июля 2026 134
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Виталий Безгин: путь от рекламной индустрии до руководства одним из ключевых министерств.
Виталий Безгин, министр по делам развития гродад, территорий и внутренне перемещенных лиц: карьерный путь в правительство
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Виталий Безгин — украинский государственный деятель, который прошел путь от работы в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций до участия в реформе децентрализации и руководства вновь созданным Министерством по делам развития общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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Образование и начало профессиональной деятельности

Виталий Юрьевич Безгин родился 18 апреля 1990 года в Евпатории.

Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, где окончил факультет международной экономики и менеджмента с отличием.

После окончания учебы Безгин начал профессиональную деятельность в сфере рекламы, дизайна и коммуникаций. Именно этот опыт стал первым этапом его карьеры до перехода к экспертной и государственной деятельности.

В 2012–2015 годах Виталий Безгин работал креативным директором рекламного агентства «Scu Kyiv».

На этой должности он работал в сфере рекламы и коммуникаций, занимаясь разработкой креативных решений и работой над коммуникационными проектами.

С 2016 года Безгин работал экспертом Офиса эффективного регулирования (BRDO).

Профессиональная деятельность в BRDO стала следующим этапом его карьеры и связала его с экспертной работой в сфере государственного управления. В дальнейшем основными направлениями его деятельности стали вопросы местного самоуправления, развития общин и административно-территориального устройства Украины.

Работа над реформой децентрализации

В 2019 году избран народным депутатом Украины IX созыва от партии «Слуга народа», член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Возглавил Подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам административно-территориального устройства Украины и местного самоуправления.

Одним из ключевых этапов профессиональной деятельности Виталия Безгина стала работа над завершением реформы децентрализации.

В 2019–2020 годах, как глава профильного подкомитета, он работал над завершающим этапом децентрализации — новым районированием Украины.

Этот этап предусматривал реформирование административно-территориального устройства государства и определение новой системы районирования. Работа в этом направлении стала важной частью деятельности Безгина в сфере развития местного самоуправления и общин.

Деятельность на посту Министра

В июле 2026 года Виталий Безгин был назначен Министром по делам развития громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в составе нового Кабинета Министров Украины.

После назначения на должность министра Виталий Безгин сообщил о начале работы вновь созданного министерства и обозначил основные направления его деятельности.

По словам министра, одной из главных задач на переходном этапе является сохранение темпов работы. «Главная задача — не потерять динамику работы несмотря на переходный период», — подчеркнул Виталий Безгин.

Среди ключевых приоритетов Министерства он назвал сплоченное развитие территорий с постепенным переходом к политике сплоченности Европейского Союза. Также Министерство будет отвечать за развитие громад и территорий, поддержку переселенцев, восстановление инфраструктуры, взаимодействие с международными партнерами и реализацию политики в отношении украинцев за рубежом.

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